Элбон: трасса в Бангкоке больше напоминает Альберт-Парк

Алекс Элбон дважды выходил на старт на модернизированной машине Williams — в Баку и Сепанге, однако ни в одной из гонок не смог финишировать. Его напарник Карлос Сайнс в столице Азербайджана всё же пробился в призовую десятку, но Алекс не считает, что достигнутый прогресс стоит переоценивать.

Алекс Элбон: «Мы рассчитывали, что технические новинки будут работать эффективно, и нельзя сказать, что эти прогнозы не сбылись. Но по-прежнему остаются области, с которыми есть сложности, и они связаны с недостатками предыдущей версии шасси.

Если говорить реалистично, то в полной мере эффект от всех изменений. можно ожидать лишь в следующем году. Так что речь только об оптимизации обновлённой версии аэродинамического обвеса, и пока никаких неожиданностей нет.

Мы поехали быстрее, прежде всего благодаря тому, что вес машины снижен, но у нас по-прежнему возникают трудности на определённых участках круга. В общем, мы всё на том же уровне.

Согласен, Сингапур – совсем иная по характеру трасса, но можно сказать, что она отчасти сочетает характеристики Баку и Сепанга, и я не уверен, что она подходит нашей FW48. Впрочем, заранее судить сложно, тем более что в программу уик-энда входит спринт».

Элбона также попросили рассказать о ходе реализации проекта Гран При Таиланда, к которому гонщик, выступающий в Формуле 1 под флагом этой страны, имеет определённое отношение.

«По-моему, организаторы этой гонки очень творчески подходят к проектированию трассы,– рассказал Алекс. – Для этого они используют очень интересные районы Бангкока… Возможно, я не должен слишком много рассказывать об этом проекте, и мне бы следовало помалкивать, но если такая гонка действительно появится в календаре чемпионата, это будет очень здорово.

Трасса будет больше похоже на мельбурнский Альберт-парк, чем на чисто городское кольцо. Разумеется, я продвигаю этот проект, хотя ему надо бы придать какой-то дополнительный импульс, поскольку в последнее время всё несколько замедлилось, но когда после смены правительства ситуация стабилизируется, я надеюсь, что мы сможем довести дело до конца».