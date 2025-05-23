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Пиццорно: «Быстрота есть, но нужно настроить параметры»

Оптимизированный заголовок meta-description: "Гонщики Williams остались недовольны пятничными тренировками в Монако из-за сумбура на трассе, но надеются на прогресс в настройке машины к квалификации."
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2025, 20:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики команды Williams не скрывают своего недовольства результатами пятничных тренировок на улицах Монако.

Алекс Элбон (8-е место): «Не могу сказать, что мы абсолютно удовлетворены настройками болида. В Монако особенно важен определенный ритм, но в пятницу все осложнила нестабильная обстановка из-за желтых и красных флагов, и нам пока не удается его найти.

Скорость у нас есть, однако машина пока не до конца подготовлена – требуются доработки в настройках. Мы тщательно проанализируем данные с телеметрии, внесем коррективы и будем готовы ко вторнику».



Карлос Сайнс (13-е место): «С самого начала первой тренировки я не ощущал уверенности в автомобиле, однако смог провести несколько удачных кругов. Во время второй тренировки мы внесли некоторые изменения в настройки, но они не сработали, и нам пришлось вернуться к прежним параметрам.

У нас есть еще много работы к завтрашнему дню, но я уверен – мы найдем правильный баланс и сможем настроиться на качественные выступления в квалификации».

Источник

Карлос Сайнс-младший (148)Александер Элбон (101)Williams (201)

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