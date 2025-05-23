Пиццорно: «Быстрота есть, но нужно настроить параметры»

Гонщики команды Williams не скрывают своего недовольства результатами пятничных тренировок на улицах Монако.

Алекс Элбон (8-е место): «Не могу сказать, что мы абсолютно удовлетворены настройками болида. В Монако особенно важен определенный ритм, но в пятницу все осложнила нестабильная обстановка из-за желтых и красных флагов, и нам пока не удается его найти.

Скорость у нас есть, однако машина пока не до конца подготовлена – требуются доработки в настройках. Мы тщательно проанализируем данные с телеметрии, внесем коррективы и будем готовы ко вторнику».

Карлос Сайнс (13-е место): «С самого начала первой тренировки я не ощущал уверенности в автомобиле, однако смог провести несколько удачных кругов. Во время второй тренировки мы внесли некоторые изменения в настройки, но они не сработали, и нам пришлось вернуться к прежним параметрам.

У нас есть еще много работы к завтрашнему дню, но я уверен – мы найдем правильный баланс и сможем настроиться на качественные выступления в квалификации».