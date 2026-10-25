Элбон предложил проверять трассы на наличие неровностей

Многие гонщики критикуют состояние асфальта в Остине. Особенности грунта привели к появлению большого количества кочек, а регулярные ремонтные работы лишь усугубляют проблему. С каждым годом покрытие получает всё больше претензий.

В начале уик-энда Макс Ферстаппен сообщил о проблемах со спиной. По его словам, перед первым и девятнадцатым поворотами ему приходится менять положение в кокпите, чтобы смягчить удары. Ландо Норрис рассказал, что из-за неровностей вынужден принимать таблетки, а Алекс Элбон призвал FIA заранее проверять трассы перед Гран При.

Алекс Элбон: «Было бы здорово выделить какую-то машину Формулы 1, поставить на неё датчик перегрузок и провести тесты за несколько месяцев до гонки, чтобы определить, нет ли на трассе кочек и неровностей, потенциально опасных для гонщиков».