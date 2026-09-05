Главная Новости Red Bull Racing Элбон получил предупреждение, а Лоусон потеряет 35 позиций
Новости

Элбон получил предупреждение, а Лоусон потеряет 35 позиций

Гран При Италии: Алекс Элбон получил второе в сезоне предупреждение за эпизод под жёлтыми флагами, Карлос Сайнс избежал санкций, а Лиам Лоусон потеряет 35 мест.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.09.2026, 19:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Стюарды Гран При Италии изучили действия гонщиков Williams Алекса Элбона и Карлоса Сайнса во время третьей тренировки, когда на трассе были показаны жёлтые флаги.

Проанализировав обстоятельства инцидента, видеозаписи и данные телеметрии, стюарды решили не наказывать Сайнса. Хотя гонщик не заметил жёлтые флаги на трассе, он увидел соответствующую индикацию на руле и отпустил педаль газа.

Алекс Элбон получил второе в сезоне предупреждение. Стюарды установили, что он также не видел жёлтые флаги, однако заметил зеленую световую панель, которая обозначала окончание зоны жёлтых флагов. При этом панель была видна менее 2 секунд.

Смягчающим обстоятельством признали то, что гонщик смотрел на апекс трассы и имел очень мало времени для реакции. Тем не менее с технической точки зрения действия Элбона являются нарушением.

Кроме того, стюарды подтвердили штраф Лиаму Лоусону за замену элементов силовой установки. Гонщик потеряет 35 мест на старте гонки.

Источник

Red Bull Racing (1028)Карлос Сайнс-младший (357)Williams (598)Александер Элбон (267)Лиам Лоусон (221)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация