Элбон получил предупреждение, а Лоусон потеряет 35 позиций

Стюарды Гран При Италии изучили действия гонщиков Williams Алекса Элбона и Карлоса Сайнса во время третьей тренировки, когда на трассе были показаны жёлтые флаги.

Проанализировав обстоятельства инцидента, видеозаписи и данные телеметрии, стюарды решили не наказывать Сайнса. Хотя гонщик не заметил жёлтые флаги на трассе, он увидел соответствующую индикацию на руле и отпустил педаль газа.

Алекс Элбон получил второе в сезоне предупреждение. Стюарды установили, что он также не видел жёлтые флаги, однако заметил зеленую световую панель, которая обозначала окончание зоны жёлтых флагов. При этом панель была видна менее 2 секунд.

Смягчающим обстоятельством признали то, что гонщик смотрел на апекс трассы и имел очень мало времени для реакции. Тем не менее с технической точки зрения действия Элбона являются нарушением.

Кроме того, стюарды подтвердили штраф Лиаму Лоусону за замену элементов силовой установки. Гонщик потеряет 35 мест на старте гонки.