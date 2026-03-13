Элбон был предупреждён

Гонщик команды Williams Алекс Элбон получил официальное предупреждение после инцидента, произошедшего во время тренировки в пятницу. Нарушение было зафиксировано при выполнении стартовой процедуры после завершения сессии.

Как стало известно, Элбон начал выполнение старта в тот момент, когда непосредственно перед ним на стартовой решетке находился другой болид. Такое действие противоречит пункту B4.2.2c регламента Формулы 1.

Стюарды внимательно изучили предоставленные видеозаписи и телеметрию, а также заслушали объяснения самого спортсмена. Алекс Элбон признал, что не до конца правильно оценил ситуацию и действия автомобиля, стоящего впереди.

Отмечается, что машина под номером 12, которой управлял Кими Антонелли, оставалась на своей позиции продолжительное время. Элбон предполагал, что именно этот болид первым начнет движение, однако этого не произошло.

В ходе разбирательства пилот Williams пояснил, что изменения в стартовой процедуре, вступившие в силу в 2026 году, требуют иной последовательности действий. Теперь выполнение маневра занимает около 20 секунд, тогда как в 2025 году на это уходило примерно две секунды. Ранее существовала практика ожидания, пока впереди стоящее авто начнет движение, но в нынешних условиях это может привести к значительным задержкам.

Элбон также сообщил, что, заметив, что автомобиль под номером 12 остался неподвижен, он немедленно снизил скорость и затормозил. Этот факт подтверждается данными телеметрии.

По итогам рассмотрения стюарды ограничились вынесением официального гоночного предупреждения пилоту Williams.