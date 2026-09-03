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Элбон о моторах Mercedes: «Надеюсь, моторы Mercedes нам помогут»

Алекс Элбон рассчитывает, что силовая установка Mercedes поможет Williams компенсировать нехватку скорости в поворотах на Гран-при Италии в Монце.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.09.2026, 18:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Алекс Элбон рассчитывает, что в Монце силовая установка Mercedes поможет Williams компенсировать недостаток скорости в поворотах.

Алекс Элбон: «В этом году у нашей машины достаточно небольшое лобовое сопротивление, есть пара мелких доработок, которые помогли нам с этим в Спа. Уик-энд обещает быть интересным.

Обычно в Монце у нас всё складывается неплохо, к тому же у моторы Mercedes – надеюсь, они помогут компенсировать некоторую нехватку скорости в поворотах.

Посмотрим, какие новинки привезут соперники. Мы тоже подготовили новые решения, вряд ли они серьёзно всё изменят, но, надеюсь, в воскресенье мы сможем побороться с соперниками».

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Александер Элбон (263)Williams (594)

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