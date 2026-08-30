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Алекс Элбон: «Хочу увидеть, как Williams отыграется в 2027 году»

Алекс Элбон объяснил, почему его контракт с Williams рассчитан до 2027 года, а соглашение Карлоса Сайнса стало многолетним на фоне проблем команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.08.2026, 20:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Алекс Элбон рассказал, почему его новый контракт с Williams существенно отличается от соглашения команды с его напарником Карлосом Сайнсом.

О продолжении выступлений обоих гонщиков за Williams объявили перед Гран При Нидерландов, однако в разные дни. Контракт Элбона рассчитан только на 2027 год, тогда как соглашение с Сайнсом носит многолетний характер. По крайней мере, это следует из официального заявления пресс-службы команды.

По словам Алекса, прежде чем принять решение о дальнейшем сотрудничестве с Williams, он хочет убедиться, что команда сможет справиться с серьёзными проблемами, с которыми столкнулась в этом сезоне.

«Если говорить обо мне, то я хочу увидеть, как команда будет на всё это реагировать, – цитирует Элбона RacingNews365. – Хочу увидеть, на какие результаты она способна, как она сможет отыграться после проблемного года. Мы говорим об эффективности машины, но на самом деле есть множество областей, в которых команда не дотягивает до нужного уровня.

Это и качество шасси, и его избыточный весь, и тот факт, что мы пропустили первые тесты – в общем, в этом году мы недорабатываем по целому ряду направлений. При этом я знаю, что Джеймс Ваулз и вообще все в нашей команде прилагают огромные усилия, чтобы разобраться со всеми этими проблемами.

Но речь идёт не о какой-то одной задаче – команде предстоит решить множество задач, и впереди очень много работы».

Алекс Элбон выступает за Williams с 2022-го. Следующий сезон станет для него шестым в составе этой команды.

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Александер Элбон (262)Williams (589)

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