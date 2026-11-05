Элбон связывает дождь с шансами на очки: «Будет дождь – будут шансы заработать очки»

В нынешнем сезоне команда Williams столкнулась с серьёзными трудностями, особенно на фоне прошлогоднего результата, когда заняла 5-е место в Кубке конструкторов.

В Williams признают ошибки, допущенные при создании шасси FW48. Однако исправить ситуацию удалось лишь к осени: проблему избыточного веса машины решили только к Гран При Азербайджана, когда соперники уже ушли далеко вперёд.

К тому же многие конкуренты успешно модернизировали свои машины. В результате британская команда в преддверии завершения сезона занимает лишь 9-ю строчку и вряд ли сможет существенно изменить своё положение в чемпионате.

Общаясь с прессой в Сан-Паулу, Алекс Элбон рассуждал о возможных действиях команды в ситуации, когда рассчитывать на заметное увеличение скорости машины практически не приходится.

Алекс Элбон: «Я бы сказал, теперь мы всё внимание направляем только на то, на что можем повлиять. На следующих нескольких гонках машина в любом случае не прибавит в скорости, но, может быть, стоит попытаться поэкспериментировать со стилем пилотирования? Нельзя ли в области аэродинамики придумать что-то такое, что имеет смысл изучать – вдруг эта информация пригодится нам в процессе работы с машиной для следующего года?

Или, например, чего-то можно добиться за счёт пит-стопов. В Мехико именно у нас был самый быстрый пит-стоп, так что если мы не сможем прибавить в плане эффективности техники, значит надо просто заняться какими-то периферийными мини-проектами. Зато к началу следующего года мы подойдём максимально подготовленными.

Что касается предстоящего уик-энда, то похоже, что он пройдёт по классическому сценарию, характерному для бразильского этапа чемпионата, поэтому я настроен оптимистично. Мне кажется, такие гонки нужны нашей команде, поскольку в них у Williams есть шанс заработать очки.

Полагаю, вся наша команда весь уик-энд будет исполнять особые танцы, стараясь наколдовать дождь, и надеяться, что в воскресенье гонка пройдёт в сложных погодных условиях».