Экзамен на водительские права предложили изменить: выяснилось, что не так с действующими билетами ПДД

Экзаменационные билеты для получения водительского удостоверения следует пересмотреть из-за многочисленных ошибок и некорректных формулировок. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов. Об этом он сообщил ТАСС.

По мнению Холодова, необходимо изменить и сам подход к проверке знаний на теоретическом экзамене. Будущим водителям, считает эксперт, важнее понимать реальную дорожную обстановку, а не заучивать отдельные нюансы правил, которые редко применяются на практике.

«Надо, чтобы они проверяли не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителем», — сказал автоэксперт Александр Холодов.

Как сообщил Холодов, Общественная палата РФ запустила платформу для обсуждения поправок к действующей редакции ПДД и выявления ошибок в документе. Все желающие могут предложить собственные изменения, а также проголосовать за наиболее удачные решения.

На платформе создан отдельный раздел, посвящённый экзаменационным билетам. В нём пользователи могут сообщить о вопросах и билетах, которые считают проблемными. По словам Холодова, участники проекта регулярно обращают внимание на недостатки экзаменационных заданий. Сам эксперт сталкивался с похожими вопросами, в которых правильными считались разные варианты ответа.

Ранее правительство РФ утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Документ ввёл дополнительные основания для прекращения испытания и аннулирования его результатов.

До этого завершилось общественное обсуждение проекта поправок к правилам проведения теоретического экзамена, подготовленного МВД России. Документ предусматривал усиление контроля за сдачей «теории» и изменение порядка назначения практического испытания.

Автор: Андрей Сундуков

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