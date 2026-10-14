За девять месяцев экспорт автомобилей из Китая вырос в полтора раза.

За 9 месяцев 2026 года Китай экспортировал в другие страны 8,62 млн автомобилей, включая коммерческий и грузовой транспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 51,9%.

Такие сведения приводит агентство ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. В стоимостном выражении поставки выросли на 54,3% и достигли 149,85 млрд долларов. Кроме того, в 2024 году КНР увеличила экспорт автотранспортных средств на 22,8%, а в 2025 году — еще на 30%.

С 1 января следующего года Китай намерен ужесточить требования к экспорту новых автомобилей. При оформлении экспортных лицензий автопроизводителям из КНР потребуется документально подтвердить наличие зарубежных сервисных центров и их готовность обслуживать автомобили. Также компании должны будут гарантировать поставки комплектующих и расходных материалов.

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» сообщали, что по итогам 9 месяцев нынешнего года на Китай пришлось 70,9% новых легковых автомобилей, импортированных в Россию. Среди подержанных машин доля КНР за январь – сентябрь составила 25,2%.