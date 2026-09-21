Экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос вдвое: какова стоимость поставок в миллиардах рублей

С января по август 2026 года Китай поставил в Россию свыше 688 тыс. автомобилей. Это вдвое превышает показатель за аналогичный период 2025 года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Общая стоимость экспортированных за восемь месяцев автомобилей составила 9,08 млрд долларов. В годовом сравнении денежный объем поставок машин из Китая в Россию увеличился в 2,2 раза.

Россия сохраняет статус крупнейшего зарубежного рынка для китайского автопрома. Согласно данным Gasgoo, в январе–июле 2026 года на российское направление пришлось 524,4 тыс. легковых автомобилей, экспортированных из КНР. Годовой рост составил 143,4%.

В то же время спрос на китайские автомобили внутри России меняется неравномерно. По информации «Автостат Инфо», за январь–август регистрации новых машин китайских марок сократились на 19,8%, до 334,3 тыс. единиц. Их доля на рынке при этом остается значительной и составляет 40,3%. Одновременно увеличивается объем вторичного рынка: количество перерегистраций китайских автомобилей за тот же период выросло на 35,6%.

Ранее эксперты «Газпромбанк автолизинга» сообщили о снижении продаж новых легковых автомобилей китайских брендов в России по итогам августа. Доля китайских марок на рынке также сократилась.

До этого стало известно, что по итогам первых семи месяцев нынешнего года российские автобренды почти сравнялись с китайскими по продажам новых легковых автомобилей. За этот период реализация машин непосредственно китайских марок снизилась в годовом выражении.

Автор: Иван Бахарев