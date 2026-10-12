Эксперты прогнозируют большие скидки на автомобили к концу года: что их спровоцирует

С января по сентябрь этого года импорт новых автомобилей в Россию увеличился на 25%. При этом продажи за тот же период выросли в годовом сравнении лишь на 7,2%. В сентябре российский авторынок сократился на 6,2% — до 115,1 тысячи реализованных новых автомобилей.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев в беседе с изданием «АвтоВзгляд» назвал рост импорта позитивным сигналом для российского авторынка. По его словам, логистику удалось восстановить, а автодилеры и импортеры теперь рассчитывают на сохранение спроса.

Разрыв между объемами импорта и фактическими продажами эксперт объяснил временным лагом. Статистика ввоза опережает данные о реализации: автомобили, прибывшие в Россию в январе-сентябре, будут проданы в октябре-декабре. Специалист называет это «стратегическим запасом» перед сезоном повышенного спроса.

По мнению эксперта, такой товарный резерв позволит дилерам сдерживать цены на автомобили в четвертом квартале независимо от динамики валютного курса.

Плато в продажах автомобилей в начале осени специалист считает ожидаемым явлением, свидетельствующим о нормализации рынка. Такая динамика стала закономерной реакцией на взрывной рост, наблюдавшийся в 2024-2025 годах. В период стабилизации именно импортные запасы могут стать главным фактором устойчивости.

Они помогут избежать спада на авторынке в конце года: дилеры смогут гибко управлять товарными запасами и прайс-листами.

Эксперт Андрей Еременко связал разницу между ростом импорта и стагнацией продаж с опережающим ввозом автомобилей. Компании стремились успеть растаможить иномарки по старым ставкам до январского повышения утилизационного сбора. По мнению специалиста, снижение реальных продаж может вновь привести к проблеме затоваривания. Имеющихся запасов уже достаточно для двух месяцев торговли.

По этой причине продавцы будут сдерживать стоимость автомобилей из прежних поставок. Чтобы к концу года разгрузить склады, дилерам придется привлекать покупателей крупными скидками и выгодными акциями.

Ранее стало известно, что во втором полугодии продажи автомобилей в России могут вырасти на 18 процентов.

Фото: zoon.ru