Эксперты оценили последствия приостановки господдержки для авторынка

Приостановка программ льготного автокредитования и лизинга с 1 октября 2026 года может усилить давление на российский авторынок в четвертом квартале. По мнению заместителя генерального директора по финансовым сервисам ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрия Молькова, это способно свести на нет рост, накопленный с начала года. Свою оценку он озвучил агентству «АВТОСТАТ».

Дмитрий Мольков напомнил, что на долю этих программ приходилось до 15% продаж автомобилей. Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев прогнозирует: после досрочного завершения господдержки в 2026 году авторитейл может недосчитаться порядка 36 – 43 тыс. автомобилей. Это соответствует 10 – 12% от общего прогнозируемого объема продаж в легковом сегменте в четвертом квартале.

Руководитель управления «Автокредитование» Т-Банка Кирилл Бакулин считает, что часть клиентов, для которых господдержка существенно влияет на экономику покупки, может отложить приобретение автомобиля. Покупатели, вероятно, будут ждать возобновления программы. При этом масштаб последствий будет зависеть от параметров программы на 2027 год.

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков полагает, что сильнее всего изменения отразятся на продажах продукции АВТОВАЗа, «Москвича», «Моторинвеста». Кроме того, сложнее может оказаться старт продаж нового российского электромобиля «Атом», которые только начались. Без господдержки стоимость электрокара достигает почти 4 млн рублей, что по сравнению с конкурентами представляет собой «оверпрайс».

Как отметил директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов, при отсутствии программ господдержки часть нагрузки неизбежно ляжет на производителей и дилеров. На рынке могут появиться дополнительные кредитные программы, субсидирование ставки, trade-in-бонусы и прямые скидки. Однако это лишь возможный сценарий: в условиях текущей волатильности участники рынка будут сохранять спокойствие и холодный рассудок. При этом полностью компенсировать государственную субсидию за счет маржи невозможно, особенно если речь идет о 925 тыс. рублей в сегменте электромобилей и гибридов.

«При этом можно смело ожидать под конец года значительного роста объемов продаж параллельного импорта в сегментах льготного утиля (ДВС до 160 л.с.), особенно по таким брендам как Toyota и Mazda, а также в «заряжаемой» нише (Changan, Geely, Zeekr). Не уверен, что такое изменение структуры авторынка в четвертом квартале принесет госбюджету больше доходов, чем унесли бы разумные размеры дополнительных госсубсидий», - рассуждает генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Подробнее о влиянии приостановки господдержки на авторынок читайте в нашей рубрике «Экспертное мнение».