Эксперты объяснили, как трансформируется рынок смазочных материалов

В 2025 году мировой рынок смазочных материалов увеличился на 1%. В нынешнем году он также продолжает расти, однако темпы остаются невысокими. Некоторые тенденции на этом рынке совпадают с российскими, поэтому они представляют интерес для отечественных производителей и дистрибьюторов моторных масел, технических жидкостей и присадок. Об этом эксперты рассказали на форуме автобизнеса CarX 2026.

Анатолий Филаткин (B2X) отметил, что высокие показатели рынка смазочных материалов демонстрируют Индия, Индонезия, Нигерия и Бразилия. В Евросоюзе рынок при этом остается практически на уровне прошлого года.

Для повышения конкурентоспособности на мировом рынке производители инвестируют в развитие продуктовых линеек, осваивают новые продуктовые направления и расширяют присутствие на развивающихся рынках. Кроме того, они сотрудничают с ОЕМ, создают экосистемы для B2C-клиентов и предпринимают другие шаги. Этот опыт может быть полезен и российским компаниям.

Российский рынок смазочных материалов в 2025 году сократился на 3,8%, а в 2026 году, согласно прогнозу, вырастет на 0,2% за счет отдельных сегментов. Продажи антифризов в России в 2025 году снизились на 6% под влиянием погодных условий. В 2026 году ожидается рост на 3%. Структура этих рынков сейчас быстро меняется благодаря внедрению более современных продуктов.

Изменяется и соотношение импорта на рынке. Доля масел российского производства уже превышает импортную составляющую. В сегменте охлаждающих жидкостей российские компании в основном закрыли текущие потребности рынка, а по присадкам удалось достичь паритета с импортными продуктами.

Среди ключевых тенденций российского рынка смазочных материалов спикер также выделил консолидацию рынка, то есть увеличение доли крупнейших производителей, и усиление конкуренции из-за роста числа брендов и продуктов. Одновременно повышается финансовая нагрузка на производителей — на нее влияют цены на базовые продукты и присадки, налоговая нагрузка и другие факторы. Отрасли-потребители демонстрируют разнонаправленную динамику: машиностроение и металлообработка растут, тогда как строительство сокращается. Кроме того, увеличиваются продажи премиальной продукции и значение технических компетенций.