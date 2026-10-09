Эксперты спрогнозировали изменения в российском автопроме к 2035 году

С учетом объемов российского авторынка создание собственных платформ экономически не оправдано, считает директор департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николай Иванов. В разговоре с агентством «АВТОСТАТ» он отметил, что в период становления китайский автопром 1,5 – 2 десятилетия назад заимствовал европейские и западные технологии. Аналогичный путь ранее прошел и японский автопром.

«Это обычная мировая практика, поскольку задача современной экономики состоит в том, чтобы получить лучшую платформу за меньшие деньги, и повторно разрабатывать то, что уже создано, смысла нет. Инвестиции в собственные платформы потребуют огромного объема средств и приведут к росту себестоимости и издержек, а в итоге и конечной цены автомобиля для покупателя», - комментирует Николай Иванов.

Генеральный директор ГК «Нижегородец» Валерий Володченко сообщил, что в настоящее время уже действуют совместные предприятия. Согласно условиям специальных инвестиционных контрактов (СПИК), контрольный пакет в них принадлежит российским лицам в российской юрисдикции. Основные разработки восточных партнеров также переданы этим предприятиям, а сейчас главное внимание уделяется их доработке.

«Известный факт, что создание платформы с нуля – это порядка 80% себестоимости R&D, и 20% – адаптация под конкретный рынок, запросы и условия. Так как базовые платформы уже переданы восточными партнерами и принадлежат российской стороне, унификация даст снижение себестоимости. Это все приведет к нормальной структуре затрат и точно не к их росту», – говорит Валерий Володченко.

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто считает саму идею логичной с точки зрения глобального развития отрасли. Однако ее реализация в нынешних условиях остается неясной. По его словам, сегодня АВТОВАЗ выпускает автомобили на пяти разных платформах. Собственные архитектуры также есть у ГАЗа, Sollers и Haval, а кроме того, у целого ряда новых российских марок – от АМБЕРАВТО и Evolute до TENET, JELAND и возрожденной Volga.

«Кто, с кем и на каких условиях будет объединяться ради создания единой универсальной платформы? Идея хорошая, но ее реализация потребует беспрецедентного уровня кооперации, к которому, на мой взгляд, наш рынок пока объективно не готов», - рассуждает Игорь Моржаретто.

По мнению СЕО автомобильного маркетплейса FRESH Юрия Чистова, модельный ряд, скорее всего, сократится. При этом нынешнее уменьшение числа моделей не вызывает у покупателей серьезного беспокойства: три четверти покупателей новых автомобилей добровольно выбрали кроссоверы, схожие по внешнему виду, отказавшись от прежнего разнообразия.

«По большому счету, отряд не заметит потери бойцов. На рынке нет городских компактных хэтчбеков. И что? Все равно они мало отвечали понятию «одна машина для всей семьи», а для страны с ограниченным потреблением автомобилей универсальность крайне важна. Другими словами, выбор станет меньше, но это не вызовет удивления», - резюмирует Юрий Чистов.

Подробнее о возможных изменениях российского автопрома к 2035 году – в нашей рубрике «Экспертное мнение».