Эксперты спрогнозировали перспективы рынка коммерческого транспорта

До конца 2026 года рынок коммерческого транспорта, вероятнее всего, будет стабилизироваться неравномерно, без быстрого и устойчивого восстановления. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил руководитель бизнес-направления «Спецтехника» в «Авито» Максим Мажуга накануне форума автобизнеса CarX 2026, который состоится 6 октября в Москве.

«Очевидно, что прогноз на 2026-й, сделанный в начале года, требует корректировки в сторону понижения. В категориях легких коммерческих автомобилей и крупнотоннажных грузовиков сохранится отрицательная динамика. Однако мы рассчитываем, что разрыв год к году будет на 10 – 20% меньше, чем в прошлом году», - комментирует заместитель руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Артур Саруханов.

По словам коммерческого директора ГК «Интерлизинг» Антона Гуреева, рынок уже преодолел наиболее глубокую точку падения. При этом рассчитывать на восстановление во втором полугодии не приходится: совокупность факторов пока остается негативной, несмотря на замедление темпов снижения.

Руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей ООО «Дунфэн Мотор Рус» Никита Чурсин считает, что для оживления рынка комтранса необходимо улучшение экономики перевозок. В первую очередь речь идет о повышении ставок на грузоперевозки до уровня, который позволит транспортным компаниям активнее обновлять автопарк. Поддержать рынок также могли бы снижение стоимости финансирования, более доступные кредитные и лизинговые условия, а также постепенное сокращение складских запасов. Вместе с тем низкая доходность перевозок, высокая стоимость заемных средств и значительное предложение техники с пробегом продолжат сдерживать спрос.

«Плавное снижение ключевой ставки Центробанка постепенно должно облегчить финансирование покупки новой техники, но это не будет быстро. Отложенный спрос на рынке грузовиков проявит себя только после устойчивого смягчения финансовых условий, поэтому в 2026 году роста рынка мы не ждем», - резюмирует директор Департамента маркетингового анализа ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль.

Подробнее о причинах снижения рынка коммерческого транспорта читайте в рубрике «Экспертное мнение».