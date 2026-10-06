Эксперты ожидают дальнейшего роста рынка электромобилей и гибридных автомобилей

Одна из сессий форума автобизнеса CarX 2026, организованного агентством «АВТОСТАТ», была посвящена электромобилям и гибридным автомобилям. В дискуссии приняли участие представители производителей и дистрибьюторов, дилерских компаний и инфраструктурных сетей. Василий Чеботарев (Evolute/Voyah) сообщил, что на этой неделе кроссовер Evolute i-SKY начнут выпускать на конвейере.

Как отметил Чеботарев, запуск производства отложили из-за реконструкции автозавода. Сейчас предприятие работает в 2 смены. Ранее пресс-служба бренда сообщала, что обновленную модель будут производить по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку.

Эксперты в целом фиксируют повышенный интерес покупателей и к гибридным моделям, и к чистым «электричкам». Как известно, он возник летом нынешнего года на фоне разразившегося дефицита топлива.

Наталья Митяева («Панавто») считает, что в дальнейшем интерес к электромобилям несколько снизится. При этом, по ее мнению, спрос на гибриды продолжит расти. Василий Чеботарев, напротив, полагает, что отката не будет, а интерес к автомобилям на альтернативных источниках энергии сохранит тенденцию к росту.

По словам Максима Политова («Корпорация ПСС»), за 9 месяцев нынешнего года объем энергии, отпущенной через зарядные станции, увеличился в 2 – 4 раза. При этом зарядной инфраструктуры в среднем загружено менее чем на 10%, несмотря на то, что электромобилей значительно больше, чем зарядок. По оценке компании, в РФ работает порядка 90% отечественных зарядных станций, тогда как на иностранные установки приходится 10%.