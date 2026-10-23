Эксперты оценили возможную долю гибридов и электромобилей на рынке

В настоящее время гибридные автомобили и электромобили занимают около 10% рынка новых легковых машин в России. При этом устойчивый внутренний спрос на такие автомобили может составлять от 17% до 20%, считает директор департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николай Иванов. По его словам, основу сегмента формируют гибриды, поэтому его дальнейший рост в меньшей степени связан с развитием зарядной инфраструктуры. Дополнительным фактором станет расширение модельного ряда: в четвертом квартале этого года и в следующем году практически у всех брендов появится значительное количество новых электрифицированных моделей.

«Доля гибридов и электромобилей в 25% от общего объема производства, заложенная в Стратегии развития автопрома до 2035 года, на мой взгляд, выглядит высоким ориентиром для внутреннего рынка. Данный показатель может быть достигнут с учетом экспорта, если часть электрифицированных автомобилей будет уходить за рубеж. Для внутреннего рынка он становится реалистичным в том случае, если ситуация с топливом в 2027 и 2028 годах окажется сложнее, чем сегодня», - комментирует Николай Иванов.

Генеральный директор ГК «Нижегородец» Валерий Володченко, в свою очередь, считает достижимой целевую долю гибридов и электромобилей в 25%. Однако для этого, помимо выпуска самих автомобилей, потребуется решить два важных вопроса.

«Первый – зарядная инфраструктура. Здесь опасений меньше, потому что темпы прироста зарядных станций высокие. Мы видим, как рост инфраструктуры стимулирует рост парка, и наоборот. Куда больший риск – это покупательская способность. Гибридные и электрические автомобили сегодня сосредоточены в среднем и высоком ценовом сегменте – от 4 млн рублей. Тогда как массовый потребитель ориентирован на цену около 2,5 млн рублей, и на этот сегмент приходится порядка 80% продаж. Поэтому критически важна позиция государства по снижению стоимости таких машин, в том числе через уменьшение утильсбора, акцизов и пошлин», - рассуждает Валерий Володченко.

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто также полагает, что к 2035 году электромобили и гибриды займут четверть выпуска в легковом сегменте.

«Во-первых, это мировая тенденция, и мы тут в русле (пусть и с небольшим опозданием). Во-вторых, топливный кризис подстегнул интерес к NEV, и уже сегодня их доля на рынке новых легковых машин достигла небывалых 10%. В-третьих, достаточно быстро развивается сеть зарядных станций. Сейчас их порядка 10 тысяч, но в ближайшие 4 года это число должно утроиться. Так что перспективы тут неплохие», - резюмирует Игорь Моржаретто.

О том, как российский автопром может измениться к 2035 году, читайте в рубрике «Экспертное мнение».