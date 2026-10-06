Главная Новости Эксперт Зиновьев обнаружил на вторичном рынке надежный седан за 300 тысяч рублей.
Новости

Эксперт Зиновьев обнаружил на вторичном рынке надежный седан за 300 тысяч рублей.

Эксперт За рулем назвал Chevrolet Lacetti удачным городским автомобилем на вторичке: ресурс до 300 тысяч км и цена до 300 тысяч рублей для города.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.10.2026, 11:02·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал Chevrolet Lacetti подходящим вариантом для тех, кто ищет городской автомобиль с неплохим ресурсом. При этом покупка такой машины укладывается в бюджет до 300 тысяч рублей.

Автомобили в этом ценовом диапазоне будут старше 15 лет. Daewoo Gentra, построенная на том же шасси, но оснащенная другими силовыми установками, за те же 300 тысяч окажется немного «свежее» — ее возраст составит 12-13 лет.

Двигатели рабочим объемом от 1,4 до 1,8 литра рассчитаны примерно на 300 000 километров пробега. Наиболее удачным специалист считает 1,8-литровый 122-сильный мотор. Однако такие автомобили редко встречаются в продаже. Среди недостатков двигателей Зиновьев отметил течи прокладок клапанной крышки и теплообменника.

Под капотом Gentra установлен полуторалитровый 107-сильный двигатель. Механическая трансмиссия считается долговечной, однако проблемы могут возникнуть с подшипником сцепления.

Lacetti также выпускалась с АКПП. Эксперт рекомендует обратить внимание на коробку ZF 4HP16, работающую в связке с 1,8-литровым двигателем. Ее примерный ресурс — 300 километров. К недостаткам этого «автомата» обычно относят медленные переключения, недолговечный фрикцион блокировки ГТФ и отказы датчиков. В остальном АКПП считается надежной и хорошо изученной в российских автосервисах. Найти донора на вторичном рынке, как правило, также не составляет труда.

Chevrolet Lacetti и ее модернизированный вариант Daewoo Gentra не отличаются высокой стойкостью к коррозии. Кроме того, бортовая электрика этих автомобилей подвержена сбоям.

Ранее наш портал назвал топ-6 надежных седанов на российской вторичке с ценником до 350 тысяч рублей.

Фото: Drom

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация