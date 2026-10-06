Эксперт Зиновьев обнаружил на вторичном рынке надежный седан за 300 тысяч рублей.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал Chevrolet Lacetti подходящим вариантом для тех, кто ищет городской автомобиль с неплохим ресурсом. При этом покупка такой машины укладывается в бюджет до 300 тысяч рублей.

Автомобили в этом ценовом диапазоне будут старше 15 лет. Daewoo Gentra, построенная на том же шасси, но оснащенная другими силовыми установками, за те же 300 тысяч окажется немного «свежее» — ее возраст составит 12-13 лет.

Двигатели рабочим объемом от 1,4 до 1,8 литра рассчитаны примерно на 300 000 километров пробега. Наиболее удачным специалист считает 1,8-литровый 122-сильный мотор. Однако такие автомобили редко встречаются в продаже. Среди недостатков двигателей Зиновьев отметил течи прокладок клапанной крышки и теплообменника.

Под капотом Gentra установлен полуторалитровый 107-сильный двигатель. Механическая трансмиссия считается долговечной, однако проблемы могут возникнуть с подшипником сцепления.

Lacetti также выпускалась с АКПП. Эксперт рекомендует обратить внимание на коробку ZF 4HP16, работающую в связке с 1,8-литровым двигателем. Ее примерный ресурс — 300 километров. К недостаткам этого «автомата» обычно относят медленные переключения, недолговечный фрикцион блокировки ГТФ и отказы датчиков. В остальном АКПП считается надежной и хорошо изученной в российских автосервисах. Найти донора на вторичном рынке, как правило, также не составляет труда.

Chevrolet Lacetti и ее модернизированный вариант Daewoo Gentra не отличаются высокой стойкостью к коррозии. Кроме того, бортовая электрика этих автомобилей подвержена сбоям.

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Фото: Drom