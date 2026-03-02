Эксперт оценил будущее новых автомобилей Volga

В России автомобили Volga будут конкурировать со всеми моделями, противостоящими Geely. Такое мнение озвучил агентству «АВТОСТАТ» Александр Ковалев, основатель внешней пресс-службы «Механика», специализирующейся на автомобильном бизнесе. Среди основных соперников эксперт выделил бренды TENET, Changan, Chery и Haval.

По словам Александра Ковалева, у Volga нет ярко выраженных конкурентных преимуществ. В то же время в линейке марки представлен кроссовер K50, который разработан на базе Geely Monjaro. Этот автомобиль уже заслужил положительную репутацию на российском рынке благодаря своему дизайну, силовой установке и оснащению.

Эксперт отмечает, что пока рано ожидать, что автомобили Volga окажутся дешевле аналогов Geely. Российский производитель, безусловно, может попытаться сделать свои автомобили более доступными за счет возможной компенсации утильсбора государством. Однако для этого необходимы значительные вложения в развитие локализации производства и совершенствование технологических процессов. Как считает Ковалев, снижение цен можно ожидать лишь спустя некоторое время, а на старте продаж стоимость Volga, скорее всего, будет сопоставима с ценами на Geely.

По прогнозу Александра Ковалева, самой востребованной моделью Volga на российском рынке станет кроссовер K50. Второе место по популярности, вероятно, займет SUV с индексом K40. Меньше всего продаж ожидается у седана C50.

Ожидаемые объёмы реализации автомобилей Volga в России, по оценкам эксперта, могут составить от 40 до 60 тысяч машин в год. Однако эти показатели напрямую связаны с возможностями производства и стабильностью поставок комплектующих. Кроме того, значительные средства потребуется вложить в продвижение марки, поскольку производителю вряд ли удастся воспользоваться былой популярностью бренда.

Согласно официальным данным автопроизводителя, на первоначальном этапе портфолио бренда Volga будет включать три модели в сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан. Производство новых автомобилей организуют на заводе в Нижнем Новгороде, где раньше выпускались Skoda и Volkswagen. Подробная информация о модельном ряде будет представлена дополнительно. Старт серийного производства намечен на второй квартал текущего года, а первые автомобили Volga поступят в дилерские центры в третьем квартале 2026 года.

В рамках проекта планируется поэтапное увеличение выпуска автомобилей до рассчитанной мощности — до 110 тысяч машин в год. Кроме того, производитель намерен заняться разработкой собственных оригинальных моделей Volga на базе локальных компонентов.