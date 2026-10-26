Эксперт допустил локальное повышение ставок по автокредитам

Решение Банка России от 23 октября 2026 года сохранить ключевую ставку на уровне 14% для авторынка означает продолжение жесткой и осторожной денежно-кредитной политики, а не ожидание скорого снижения стоимости кредитов. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» высказал директор департамента развития партнерского бизнеса «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик.

Эксперт отметил, что сохранение ставки на текущем уровне, где она находится после снижения 24 июля 2026 года, само по себе не создает условий для быстрого уменьшения розничных ставок по автокредитам. Банк России указывает на сохраняющееся повышенное инфляционное давление и высокие инфляционные ожидания. Поэтому рынок, скорее, воспринимает решение как сигнал о длительном сохранении умеренно жестких условий, а не о скором смягчении политики.

«По автокредитам ключевой вывод такой: при стабильной ключевой ставке розничные ставки могут не снижаться и даже локально подрастать. Причина в том, что на цену автокредита влияет не только ключевая ставка, но и стоимость фондирования банков, ситуация с ликвидностью, доходности ОФЗ, депозитная конкуренция и регуляторные ограничения. Банковский сектор продолжает оставаться в ситуации структурного дефицита ликвидности, что негативно отражается на стоимости фондирования», - комментирует Вячеслав Якубчик.

По оценке эксперта, решение ЦБ не приведет к резкому оживлению автокредитования. Объемы выдач будут прежде всего зависеть от действий автопроизводителей и их субсидированных кредитных программ, которые остаются главным драйвером продаж. Кроме того, регулятор дополнительно ужесточил макропруденциальные лимиты на четвертый квартал 2026 года по целевым автокредитам.