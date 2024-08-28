Новая проблема для владельцев Renault Duster выявлена экспертом в России

Среди машин с пробегом на рынке можно встретить разнообразные предложения по продаже кроссовера Renault Duster. В продаже представлены модели первого и второго поколений с различными характеристиками - от привода и двигателя до трансмиссии. Цены на автомобили также варьируются в зависимости от комплектации, состояния, пробега и других факторов.

Евгений Евтеев из FIT Service поделился полезной информацией о том, на что стоит обратить внимание перед покупкой подержанного Renault Duster. Этот автомобиль славится как надежный и неприхотливый, однако у него есть и недостатки. Владельцы чаще всего жалуются на проблемы с текущими сальниками, замена которых может оказаться довольно затратной.

Слабыми местами модели также являются амортизаторы, ЛКП, отделка салона и другие детали. Эксперт отметил, что защита от коррозии у Renault Duster оставляет желать лучшего. У полноприводных версий возникают проблемы с карданным валом из-за сложностей с его обслуживанием.

Фото: Carsweek.ru

Напоминаем, что 1,5-литровый дизельный двигатель экономичен, однако требует дорогого обслуживания. Рекомендуется регулярно проверять топливную систему на таких автомобилях, советует специалист.

Что касается запчастей, то на сегодняшний день представлено достаточно аналогов. Однако возникают сложности с поиском оригинальных деталей, особенно касающихся элементов кузова.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на рынке Азии был представлен гибридный внедорожник Renault Grand Koleos, что является интересным событием для автолюбителей этого региона.