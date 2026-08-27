Эксперт объяснил, чем LADA Azimut ответит «китайцам» и какой будет цена успеха

Автоэксперт Игорь Моржаретто перечислил ключевые преимущества кроссовера LADA Azimut. Среди них он отметил внешний вид, оснащение, российские разработку и производство, а также возможную привлекательную стоимость. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Моржаретто, модель выделяется оригинальным дизайном. Также специалист обратил внимание на её техническое оснащение и российское происхождение.

Фото: Автоновости Дня

Как отметил автоэксперт, для многих покупателей важна локализация автомобиля. С этим преимуществом LADA Azimut он связал доступность обслуживания и запасных частей.

Моржаретто также назвал преимуществом модели возможность её включения в список автомобилей, которые разрешено закупать для такси и государственных компаний. При этом специалист говорил лишь о потенциальном попадании кроссовера в этот перечень.

Фото: Автоновости Дня

Отдельно эксперт выделил будущую стоимость автомобиля. Точную цену LADA Azimut Моржаретто не знает, тогда как конкурирующие китайские кроссоверы и модели, собранные в России из китайских компонентов, он оценил в 2,3–2,5 млн рублей.

«Я считаю, что Azimut будет успешным, если будет стоить от 2 до 2,3 миллиона рублей», — добавил автоэксперт Игорь Моржаретто.

В начале продаж LADA Azimut предложат с двумя модернизированными атмосферными двигателями. 1,6-литровый мотор будет развивать 122 л. с., а мощность агрегата объёмом 1,8 литра составит 135 л. с.

Для кроссовера предусмотрены шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор. Позднее «АвтоВАЗ» намерен добавить турбированный двигатель и классическую автоматическую коробку передач.

Ранее «АвтоВАЗ» подтвердил намерение начать производство и продажи LADA Azimut во втором полугодии 2026 года. Впоследствии новые силовые установки кроссовера планируется использовать и на других моделях марки.

Кроме того, «АвтоВАЗ» сообщал о завершении части работ по финальной подготовке производства LADA Azimut после корпоративного отпуска.

Автор: Андрей Сундуков

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