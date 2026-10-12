Эксперт Мосеев рассказал, какие марки повысили, а какие снизили цены на автомобили

Автоэксперт Олег Мосеев рассказал, как изменились прайс-листы дистрибьюторов за минувшую неделю — с 5 по 9 октября. Марки Voyah, Peugeot и Citroen повысили цены на отдельные модели, тогда как «Амберавто» и Eonyx, напротив, предложили покупателям более доступные варианты.

Калининградский автобренд снизил стоимость электрического седана «Амберавто А5» на 50 тысяч во всех комплектациях 2026 года. Eonyx уменьшил цены на Profi Cargo и Profi Pickup 2026 года. Стоимость Profi Pickup в версии «Стандарт» снизилась с 850 000 до 800 000 рублей, а Profi Cargo «Стандарт» подешевел с 890 тысяч до 800 000 рублей.

Volga и Esteo в отчетную неделю запустили скидочные программы. Новые Volga K40 образца 2026 года можно приобрести с выгодой в 50 тысяч рублей. Экономия при покупке «старшего» кроссовера K50 2026 года составляет от 100 до 150 тысяч рублей.

Esteo также снизил цены на автомобили 2026 модельного года. Exlantix ET в исполнении Top доступен со скидкой 850 000 рублей. Exlantix ET8 в той же комплектации Top позволяет сэкономить 900 тысяч рублей. Гибридный внедорожник V27 в версии «Премиум» стал доступнее на 800 тысяч рублей.

Фото: Carsweek.ru

Скидки на свои модели также предлагает Changan. Компания пересмотрела размер выгоды для автомобилей 2024 года выпуска в комплектациях CS75 Plus, UNI-K и UNI-V.

Кроссовер CS75 Plus в комплектациях «Комфорт», «Люкс» и «Техно» получил максимальную скидку в 1 129 900 рублей. При покупке UNI-K «Техно» можно сэкономить почти миллион — размер выгоды составляет 990 900 рублей. Спортивный лифтбек UNI-V в исполнении «Техно» дилеры продают со скидкой, увеличенной на 629 900 рублей.

Evolute увеличил скидку на все комплектации 2026 года для i-Space. Размер экономии вырос до 458 500-490 000 рублей. Foton на 100 тысяч увеличил выгоду при покупке Tunland V9 образца 2025 года в версии Emotion — с 300 до 400 тысяч.

В модельном ряду премиум-бренда Voyah подорожал Free Sport Edition в версии «Спорт» 2025-2026 года. Цена модели выросла сразу на 200 тысяч — с 6,74 до 6,94 млн рублей.

Citroen повысил стоимость C5 Aircross и C5 X 2024-2025 годов. Цены комплектаций C5 Aircross Comfort и C5 X Exclusive увеличились на 100 тысяч.

Peugeot также увеличил стоимость автомобилей 2024-2026 годов выпуска. Прибавка в 100 тысяч коснулась моделей с индексами 408, 4008 в версии Charm, 508L в исполнении Prestige и 5008 в комплектации Prestige.

Ранее стало известно, что марка Tenet Plus предоставляет скидку до 250 тысяч при покупке L4 и L6 до конца октября.

Фото: CarsWeek | Esteo