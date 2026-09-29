Экономия на заправке в 2,5 раза и запас хода до 1000 км: актуальные цены на метановые LADA

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По данным «АвтоВАЗа», применение метана позволяет более чем вдвое сократить затраты на топливо для LADA Vesta CNG. Для LADA Largus CNG экономия может достигать 2,5 раза. Обе модели используют сжатый природный газ и бензин, а их общий запас хода превышает 1000 км.

LADA Vesta CNG

Фото: Автоновости Дня

Производитель заявляет, что эксплуатация LADA Vesta CNG на метане позволяет снизить расходы на топливо более чем в два раза по сравнению с бензиновой версией. Седан получил газобаллонное оборудование четвертого поколения с распределённым впрыском метана и дополнительной подачей бензина. При полном заполнении бензинового бака и газовой системы автомобиль способен преодолеть более 1000 км.

Под капотом Vesta CNG установлен 1,6-литровый двигатель, работающий в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. На бензине мощность составляет 106 л. с., а на газе — 96 л. с. Бензиновый бак рассчитан на 55 л, объём газового баллона составляет 90 л. В смешанном цикле расход равен 7,3 л бензина либо 6,9 куб. м метана на 100 км.

Фото: Автоновости Дня

Битопливная LADA Vesta CNG доступна в четырех комплектациях. Рекомендованные розничные цены на седан варьируются от 1 881 000 до 2 245 000 рублей.

Цены на LADA Vesta CNG

Комплектация Цена «Комфорт»

1.6 л, 106 л. с., 5MT, FWD, CNG 1 881 000 руб. «Практик»

1.6 л, 106 л. с., 5MT, FWD, CNG 1 985 000 руб. «Драйв»

1.6 л, 106 л. с., 5MT, FWD, CNG 2 085 000 руб. «Техно»

1.6 л, 106 л. с., 5MT, FWD, CNG 2 245 000 руб.

LADA Largus CNG

Фото: Автоновости Дня

Для LADA Largus CNG «АвтоВАЗ» указывает ещё более существенное снижение затрат: расходы на топливо могут уменьшиться до 2,5 раза. Три газовых баллона размещены под полом, поэтому объём багажного отделения не сокращается. Модель выпускается в кузовах пассажирского универсала и грузового фургона.

Пассажирский Largus CNG оснащается 1,6-литровым мотором и пятиступенчатой «механикой». На бензине двигатель развивает 106 л. с., а на метане — 94 л. с. Бензиновый бак вмещает 50 л, общий объём трех газовых баллонов составляет 90 л. В смешанном цикле автомобиль расходует 7,7 л бензина либо 8 куб. м газа на 100 км.

Универсал предлагается в двух комплектациях. Рекомендованные розничные цены составляют 1 955 000 и 2 152 000 рублей.

Цены на универсал LADA Largus CNG

Комплектация Цена «Классик»

1.6 л, 106 л. с., 5MT, FWD, CNG 1 955 000 руб. «Драйв»

1.6 л, 106 л. с., 5MT, FWD, CNG 2 152 000 руб.

Фургон Largus CNG получил аналогичную силовую установку. Его 1,6-литровый двухтопливный двигатель выдает 106 л. с. при работе на бензине и 94 л. с. при использовании газа. Объём бензинового бака составляет 50 л, а газовых баллонов — 90 л. Автомобиль рассчитан на двух человек, грузовое отделение имеет объём 3,9 куб. м.

Для фургона доступны две комплектации. Версия «Комфорт» стоит 1 987 000 рублей, а рекомендованная розничная цена исполнения «Драйв» составляет 2 107 000 рублей.

Цены на фургон LADA Largus CNG

Комплектация Цена «Комфорт»

1.6 л, 106 л. с., 5MT, FWD, CNG, 2 места 1 987 000 руб. «Драйв»

1.6 л, 106 л. с., 5MT, FWD, CNG, 2 места 2 107 000 руб.

Перечень оборудования зависит от выбранной комплектации. В более дорогих версиях битопливных LADA Largus предусмотрены подогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, задние датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедийная система LADA EnjoY Pro и другие опции.

Газобаллонное оборудование устанавливается на автомобили штатно. Оно сертифицировано и адаптировано к конструкции моделей. В «АвтоВАЗе» подчёркивают, что метан легче воздуха и менее взрывоопасен по сравнению с пропаном и бензином. При ДТП специальные клапаны автоматически прекращают подачу газа.

Ранее сообщалось, что с января 2027 года «АвтоВАЗ» начнет устанавливать систему косвенного контроля давления в шинах на LADA Vesta CNG. Если давление в одном из колес окажется недостаточным, на приборной панели появится соответствующее сообщение.

До этого «АвтоВАЗ» продлил действие прямых скидок на седан LADA Vesta CNG, а также универсал и фургон LADA Largus CNG. Для битопливных «Ларгусов» предложение распространялось на автомобили определенных годов выпуска и действовало до конца сентября.