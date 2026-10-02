K4 остается второй по объему продаж моделью Kia: за август бренд реализовал в США 98 554 таких автомобиля. Одной из причин популярности стали доступные цены, однако в 2027 году они вырастут.

Как сообщает портал Carscoops, повышение оказалось небольшим. Стоимость K4 2027 года начинается с 22 390 долларов (1,87 миллиона рублей), не включая доставку за 1 245 долларов (104 000 рублей). Таким образом, цена увеличилась всего на сотню долларов. Хэтчбек K4 также подорожал: теперь его стоимость стартует от 25 090 долларов (2,1 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

Помимо небольшого роста стоимости, существенных изменений у модели немного. В частности, пакет GT-Line Premium для обеих версий теперь включает 18-дюймовые легкосплавные диски черного цвета. Они пришли на смену штатным 18-дюймовым колесам с двухцветной отделкой.

Другие модельные линии Kia получили новые цветовые сочетания для GT-Line и GT-Line Turbo. Для обеих версий доступна комбинация кузова Steel Grey и красного интерьера. Ранее при выборе стального кузова покупателям предлагалась только черно-белая отделка SynTex.

Седан K4 представлен в пяти комплектациях. В базовой версии LX предусмотрены 16-дюймовые стальные диски, а задний ряд сидений не складывается. Кроме того, руль отделан полиуретаном, а не SynTex.

Фото: Carsweek.ru

Несмотря на ограниченное оснащение, базовая комплектация включает светодиодное освещение, кондиционер и 12,3-дюймовый дисплей. Аудиосистема состоит из четырех динамиков. В набор электронных помощников входят интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop and Go, ассистент удержания полосы и система предотвращения столкновений, распознающая технику, пешеходов и велосипедистов.

Более дорогие версии получают акустическое лобовое стекло, люк в крыше и 12,3-дюймовую приборную панель. Водительское кресло оснащается электроприводом с регулировкой в 10 направлениях, подогревом и вентиляцией. За звучание отвечает аудиосистема Harman/Kardon с восемью динамиками.

Большинство модификаций K4 комплектуется 2,0-литровым четырехцилиндровым ДВС мощностью до 147 л.с. Двигатель работает в связке с бесступенчатой трансмиссией. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,7 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

Для K4 также доступен 1,6-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью до 190 л.с. Такая версия оснащается восьмиступенчатой АКПП и разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд. При этом ее стоимость заметно выше — от 28 990 долларов или около 2,43 миллиона рублей.

Незначительное подорожание K4 соответствует общей тенденции: даже популярные японские и американские автомобили постепенно становятся роскошью. Об этом также говорил президент Российской Федерации, а его прогноз мы раскрывали ранее.

Фото: Carscoops