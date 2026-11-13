Экономический эффект мадридского этапа превысил прогнозы

В сентябре новая городская трасса в Мадриде впервые стала местом проведения Гран При Испании. Гонщики и болельщики неоднозначно восприняли конфигурацию трассы: её особенности не способствовали активным обгонам. При этом экономические результаты этапа для столицы Испании оказались выше прогнозируемых.

По данным исследования социально-экономического воздействия, проведённого консалтинговым агентством PwC, общий экономический эффект от Гран При составил 544 миллиона евро. Проведение этапа помогло создать и сохранить 10 948 рабочих мест, а налоговые поступления достигли 95 миллионов евро.

На каждый евро, потраченный непосредственно в связи с Гран При, экономика Мадрида получила 4,6 евро. Суммарный доход соответствовал 0,30% ВВП города.

Как отмечается в исследовании, гостиничный бизнес, производство и строительство обеспечили 59% косвенного, стимулирующего и опосредованного экономического эффекта, общий объём которого составил 425 миллионов евро. Больше всего выиграл сектор гостеприимства — 114 миллионов евро. Далее расположились обрабатывающая промышленность с 86 миллионами евро и строительство, получившее 51 миллион евро.

Значительная часть экономического воздействия Гран При на Мадрид связана с туризмом. За четыре дня этап посетили 352 618 человек. Доля иностранных гостей составила 35%, ещё 20% приехали из других регионов Испании.

В среднем иностранные туристы потратили за время пребывания на Гран При 2772 евро на человека. Это в 1,7 раза больше средних расходов иностранных туристов в Мадриде и в 2,9 раза превышает аналогичный показатель по Испании.

Таким образом, экономический эффект от первого Гран При Испании в Мадриде достиг 544 миллионов евро, превысив прогнозы на 16,5%. Число созданных рабочих мест оказалось выше ожидаемого на 23,7%, а налоговые поступления в размере 95 миллионов евро превысили прогноз на 14,5%.