Экклстоун уверен: рано или поздно Антонелли будет выступать за Ferrari

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун уверен, что Кими Антонелли в будущем будет выступать за Ferrari.

Девять лет назад итальянский гонщик мог оказаться в Ferrari. Однако тогда глава Скудерии Маурицио Арривабене не решился инвестировать в 11-летнего Кими Антонелли. В Mercedes пошли на такой шаг и не ошиблись.

Берни Экклстоун: «У Ferrari нет выбора, они должны подписать контракт с Антонелли. Сердце Кими бьется за Италию, и если он продолжит побеждать, а я убежден, что продолжит, рано или поздно он непременно окажется в Ferrari из любви к своей стране».