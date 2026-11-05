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Экклстоун уверен: рано или поздно Антонелли будет выступать за Ferrari

Берни Экклстоун считает, что Ferrari обязана подписать Кими Антонелли: итальянский гонщик продолжит побеждать и рано или поздно окажется в Скудерии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2026, 13:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун уверен, что Кими Антонелли в будущем будет выступать за Ferrari.

Девять лет назад итальянский гонщик мог оказаться в Ferrari. Однако тогда глава Скудерии Маурицио Арривабене не решился инвестировать в 11-летнего Кими Антонелли. В Mercedes пошли на такой шаг и не ошиблись.

Берни Экклстоун: «У Ferrari нет выбора, они должны подписать контракт с Антонелли. Сердце Кими бьется за Италию, и если он продолжит побеждать, а я убежден, что продолжит, рано или поздно он непременно окажется в Ferrari из любви к своей стране».

Источник

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