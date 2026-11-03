Главная Новости Mercedes Экклстоун считает, что Антонелли станет вторым Ферстаппеном
Новости

Экклстоун считает, что Антонелли станет вторым Ферстаппеном

Берни Экклстоун считает, что чемпион мира Кими Антонелли способен добиться таких же успехов, как Макс Ферстаппен, и через два-три года стать вторым Максом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.11.2026, 12:22·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Берни Экклстоун оценил чемпионский титул Кими Антонелли. Бывший руководитель Формулы 1 считает, что итальянский гонщик Mercedes обладает всеми качествами, необходимыми для повторения успехов Макса Ферстаппена.

Берни Экклстоун: «Есть два гонщика, которых я когда-то хотел видеть чемпионами мира – Макс и Кими. Хотя я не так хорошо знаю Кими, как Макса, думаю, он станет таким же гонщиком. У него есть всё, что есть у Макса – он хочет побеждать и будет делать для этого всё возможное. Как и Макс, он садится в машину с одной мыслью выиграть гонку».

Экклстоун провёл параллель между воспитанием двух гонщиков. Йос Ферстаппен отличался строгостью и с ранних лет приучал сына к тяжёлым тренировкам. Марко Антонелли действовал иначе: он поддерживал Кими через собственную команду AKM Motorsport и связи с Kart Republic, тогда как карьерой гонщика в основном занимались специалисты молодёжной программы Mercedes.

«Отец Макса в своё время был с ним довольно строг – заставлял рано вставать и много работать, – продолжает Берни Экклстоун. – Отец Кими, судя по всему, старается поддерживать сына и не давать ему слишком сильно переживать.

Но Кими ещё не показал всё, на что способен. Думаю, он нас ещё удивит. Через два-три года вы увидите, что перед нами будет второй Макс. Ему нужно пройти через несколько непростых периодов, чтобы закалиться. И тогда берегитесь!

Ему пошло бы на пользу многое из того, что отец делал для Макса. Важно понять, что жизнь не всегда складывается так, как хочется. Нужно уметь принимать и успехи, и неудачи, а после неудач делать выводы, чтобы не допускать прежних ошибок.

Кими только недавно вышел из подросткового возраста, поэтому ему нужно время, чтобы осознать, что теперь он чемпион мира. В таком возрасте он вполне способен побить все рекорды. Я в этом не сомневаюсь».

Источник

Берни Экклстоун (37)Андреа Кими Антонелли (350)Mercedes (956)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
НовостиСтатьи

Ли Авто | Li Auto объявляет цену и старт предзаказа на Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения

Редакция·10.09.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация