Экклстоун считает, что Антонелли станет вторым Ферстаппеном

Берни Экклстоун оценил чемпионский титул Кими Антонелли. Бывший руководитель Формулы 1 считает, что итальянский гонщик Mercedes обладает всеми качествами, необходимыми для повторения успехов Макса Ферстаппена.

Берни Экклстоун: «Есть два гонщика, которых я когда-то хотел видеть чемпионами мира – Макс и Кими. Хотя я не так хорошо знаю Кими, как Макса, думаю, он станет таким же гонщиком. У него есть всё, что есть у Макса – он хочет побеждать и будет делать для этого всё возможное. Как и Макс, он садится в машину с одной мыслью выиграть гонку».

Экклстоун провёл параллель между воспитанием двух гонщиков. Йос Ферстаппен отличался строгостью и с ранних лет приучал сына к тяжёлым тренировкам. Марко Антонелли действовал иначе: он поддерживал Кими через собственную команду AKM Motorsport и связи с Kart Republic, тогда как карьерой гонщика в основном занимались специалисты молодёжной программы Mercedes.

«Отец Макса в своё время был с ним довольно строг – заставлял рано вставать и много работать, – продолжает Берни Экклстоун. – Отец Кими, судя по всему, старается поддерживать сына и не давать ему слишком сильно переживать.

Но Кими ещё не показал всё, на что способен. Думаю, он нас ещё удивит. Через два-три года вы увидите, что перед нами будет второй Макс. Ему нужно пройти через несколько непростых периодов, чтобы закалиться. И тогда берегитесь!

Ему пошло бы на пользу многое из того, что отец делал для Макса. Важно понять, что жизнь не всегда складывается так, как хочется. Нужно уметь принимать и успехи, и неудачи, а после неудач делать выводы, чтобы не допускать прежних ошибок.

Кими только недавно вышел из подросткового возраста, поэтому ему нужно время, чтобы осознать, что теперь он чемпион мира. В таком возрасте он вполне способен побить все рекорды. Я в этом не сомневаюсь».