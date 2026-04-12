Команда Лэнса Стролла провалила гонку в классе GT

Вчера на автодроме Поль Рикар, расположенном во Франции, состоялся первый этап сезона европейской серии GT World Challenge, где дебютировал Лэнс Стролл. Канадский гонщик Формулы 1 впервые вышел на старт в классе GT3 в составе экипажа под номером 18, вместе с Роберто Мери и Мари Боя, за рулём спорткара Aston Martin Vantage GT3 Evo.

Итоги гонки оказались неутешительными для этого трио. Экипаж финишировал только на 48-м месте, став предпоследним среди всех, кто дошёл до финиша. Хотя команда стартовала с 15-й позиции, по ходу 6-часовой дистанции им пришлось столкнуться с целым рядом штрафов, суммарно составивших почти 8 с половиной минут. По количеству проигранных кругов лидерам они значительно уступили.

Штрафы начали сказываться после инцидента с участием Мари Боя, когда за столкновение с соперником был выписан Stop&Go. Помимо этого, команда получила дополнительные четыре минуты за игнорирование синих флагов, а ещё три минуты и 40 секунд были добавлены за превышение границ трассы, зафиксированные у Лэнса Стролла и Роберто Мери.

Несмотря на трудности, журналисты, наблюдавшие за ходом гонки, отметили, что когда Стролл сел за руль вечером, он демонстрировал стабильный темп и хорошие результаты на круге. Тем не менее, недостаток опыта в гонках на выносливость дал о себе знать, что сказалось на итоговой позиции экипажа.

В то же время другой состав бельгийской команды Comtoyou Racing, за которую выступали Стролл и его напарники, добился заметного успеха. Трио Ники Тиим, Марко Соренсен (Дания) и Маттиа Друди (Сан-Марино) одержало победу, пересёк финишную черту на 0,806 секунды раньше экипажа Mercedes, в составе которого выступали Лукас Ауэр, Лука Штольц и Маро Энгель.

Экипаж-победитель стартовал с поул-позиции, и на протяжении гонки именно им прочили успех. Однако решающим фактором стала поява автомобиля безопасности в концовке заезда, что позволило Comtoyou Racing сократить отставание. В этот момент Ники Тиим сумел воспользоваться ошибкой Лукаса Ауэра и выйти вперёд.

Для Aston Martin эта победа стала первой в гонках европейской серии GT World Challenge, начиная с триумфа того же экипажа на «24 часах Спа» в 2024 году.