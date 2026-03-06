Эдриан Ньюи: «Чувствую себя бессильным в этой ситуации»

Эдриан Ньюи, руководитель Aston Martin F1, подробно рассказал о тех трудностях, с которыми команда столкнулась в сезоне 2026 года.

В рамках интервью в Мельбурне Ньюи прокомментировал ситуацию, сложившуюся на первых тренировках этапа. Руководитель Aston Martin F1 отметил, что команде пришлось столкнуться с новыми сложностями, которые появились во время первой тренировки.

«У нас по-прежнему возникают проблемы с батареей, и теперь появилась ещё одна — она связана с взаимодействием батареи и управляющей ей системы. Однако самой серьёзной остаётся проблема вибраций, с которой мы продолжаем бороться», — подчеркнул Ньюи.

Он также поделился, что инженеры Honda рассчитывали частично устранить вибрации к этому этапу. «В первой сессии мы протестировали одно из новых решений на машине Лэнса Стролла. Сейчас анализируем, дало ли это какой-то эффект», — добавил руководитель команды.

Отвечая на вопрос о перспективах в оставшихся тренировках, квалификации и гонке, Ньюи выразил осторожный оптимизм. «Наша цель — проехать по 30 кругов в каждой сессии и полный гоночный дистанцию. Но реальность такова, что мы вынуждены просто справляться с проблемами. Батарей осталось всего две, и если одна выйдет из строя, ситуация станет очень сложной. Поэтому мы вынуждены быть крайне осторожными в использовании оставшихся батарей», — пояснил он.

Говоря о текущем положении дел, Эдриан Ньюи отметил, что сейчас команда переживает один из самых сложных периодов за всё время его работы в Формуле 1. «Я ощущаю бессилие, ведь наши проблемы с силовой установкой масштабны. Мы проезжаем мало кругов, а это значит, что у нас недостаточно информации о поведении машины», — признался он.

В частности, ограничения Honda по количеству кругов с малой топливной нагрузкой негативно сказываются на подготовке. Ньюи заметил, что проблема затягивается и требует больших усилий, а совместная работа с японскими мотористами отнимает много ресурсов.

Он подчеркнул, что хотя формально вопросы с силовой установкой можно было бы считать не их проблемой, в реальности ситуация иная: «Всё равно это наша проблема, ведь машина — это сочетание шасси и мотора».

На вопрос о самом неблагоприятном сценарии Ньюи ответил: «Сейчас трудно делать прогнозы. В Honda понимают, что необходимо бороться с вибрациями силовой установки, и работают над этим. Но быстро решить вопрос не получится — здесь нужно создавать фундаментальное решение, чтобы улучшить баланс двигателя и уменьшить вибрации».

Он также отметил, что пока проблема вибраций остаётся неразрешённой, команда вынуждена тратить все силы именно на неё. Ньюи рассказал, что механикам пришлось трудиться до четырёх утра, и сейчас они находятся на пределе. На базе команды также прилагают максимум усилий, чтобы поддержать работу коллектива и как можно скорее устранить неполадки.

В ходе интервью прозвучало сравнение нынешней ситуации с событиями 2015 и 2017 годов, когда Honda также испытывала серьёзные технические трудности. Ньюи объяснил причины происходящего, обратившись к истории компании: «В 2021 году Honda объявила об уходе из чемпионата, но затем вернулась только в конце 2022-го. К этому времени прежний штат специалистов был расформирован, а новые сотрудники зачастую не имели опыта работы в Формуле 1».

Он добавил, что после возвращения Honda впервые оказалась в условиях жёстких бюджетных ограничений, в то время как конкуренты продолжали развиваться без подобных ограничений. По словам Ньюи, при возвращении у Honda осталось лишь 30% исходного коллектива, и это осложнило борьбу с отставанием. «К сожалению, пока ликвидировать отставание не удаётся», — заключил руководитель Aston Martin F1.