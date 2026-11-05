Новые законы ужесточат наказание для пользователей электровелосипедов, проезжающих на красный свет, ездящих по тротуарам или управляющих в нетрезвом виде.

Водители опасных электровелосипедов могут вскоре столкнуться с наказанием в рамках новых законов, призванных пресечь порядки, которые уже сравнивают с ‘wild west’.

В ходе консультации по новым правилам для систем совместного использования велосипедов будут представлены предложения, касающиеся не только операторов таких сервисов, но и их пользователей. Одна из ключевых целей консультации — пресечь антиобщественное поведение на дороге и защитить других участников движения, включая водителей и уязвимых пешеходов.

Согласно предлагаемым законам, местные власти получат право выдавать лицензии поставщикам услуг, а также устанавливать и контролировать соблюдение правил для тех, кто передвигается на велосипедах в пределах их территории. Впоследствии рекомендации определят порядок наказания для нарушителей, которые проезжают на красный свет, передвигаются по тротуару, игнорируют сигналы светофора, управляют велосипедом в состоянии опьянения или не достигли установленного возраста.

Размер возможных штрафов пока не определён. Однако Department for Transport указывает, что сумма “might range from anywhere from the £2 to £10 operator-led user fines agreed between the London Borough of Westminster and the shared cycle operator Lime in 2026, up to the levels of fixed penalty notices for traffic offences”. Последние составляют от £50 за незначительные нарушения до £100-£300 за правонарушения, предусматривающие начисление штрафных баллов.