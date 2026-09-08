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Джовинацци при необходимости заменит Леклера

Ferrari вызвала Антонио Джовинацци в Мадрид на случай, если Шарль Леклер не сможет выступить на Гран При Испании после медицинских проверок в Формуле-1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.09.2026, 14:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Ferrari подготовила резервный вариант на случай, если Шарль Леклер по медицинским причинам не сможет выступить на Гран При Испании. Как сообщает RMC Motori, Антонио Джовинацци уже уведомили о необходимости прибыть на следующий этап Формулы 1 в Мадриде, чтобы при необходимости заменить Леклера.

Предполагается, что Шарль выйдет за руль SF-26 в первой сессии свободных заездов. При этом его дальнейшее участие в гоночном уик-энде пока не гарантировано. В Ferrari намерены сначала проверить физическое состояние пилота во время управления машиной, учитывая перегрузки, которые он перенёс после аварии в повороте Parabolica на втором круге Гран При Италии.

Состояние Шарля вызвало беспокойство у команды. После аварии гонщик жаловался на проблемы со зрением и говорил о необходимости пройти дополнительные медицинские обследования. Сообщается, что проверки не обнаружили никаких нарушений, однако в Ferrari не хотят подвергать пилота риску.

Вызов Антонио Джовинацци в Мадрид носит предупредительный характер. Окончательное решение об участии Шарля Леклера в Гран При Испании примут после первой пятничной тренировки.

Источник

Шарль Леклер (302)Антонио Джовинацци (4)Ferrari (1017)

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