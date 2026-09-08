Джовинацци при необходимости заменит Леклера

Ferrari подготовила резервный вариант на случай, если Шарль Леклер по медицинским причинам не сможет выступить на Гран При Испании. Как сообщает RMC Motori, Антонио Джовинацци уже уведомили о необходимости прибыть на следующий этап Формулы 1 в Мадриде, чтобы при необходимости заменить Леклера.

Предполагается, что Шарль выйдет за руль SF-26 в первой сессии свободных заездов. При этом его дальнейшее участие в гоночном уик-энде пока не гарантировано. В Ferrari намерены сначала проверить физическое состояние пилота во время управления машиной, учитывая перегрузки, которые он перенёс после аварии в повороте Parabolica на втором круге Гран При Италии.

Состояние Шарля вызвало беспокойство у команды. После аварии гонщик жаловался на проблемы со зрением и говорил о необходимости пройти дополнительные медицинские обследования. Сообщается, что проверки не обнаружили никаких нарушений, однако в Ferrari не хотят подвергать пилота риску.

Вызов Антонио Джовинацци в Мадрид носит предупредительный характер. Окончательное решение об участии Шарля Леклера в Гран При Испании примут после первой пятничной тренировки.