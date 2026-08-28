Джорджу Расселлу грозит штраф за замену силовой установки

Пилот Mercedes Джордж Расселл получит штраф с потерей позиций на старте из-за замены компонентов силовой установки сверх установленного на сезон лимита. Об этом сообщил заместитель руководителя команды Брэдли Лорд.

Ранее стало известно, что аналогичное наказание ожидает и напарника Джорджа Кими Анитонелли. Лидеру личного зачёта заменят силовую установку на следующем этапе в Монце.

«Мы пока не решили, на каком этапе Джорджу придётся отбывать штраф, но он коснётся обоих гонщиков, – рассказал Лорд в Nu Silver Arrows Radio Show. – Джордж сошёл в Канаде, Кими в Барселоне, а в Венгрии Джорджу пришлось досрочно завершить квалификацию. Если бы это произошло в гонке, последствия могли быть гораздо серьёзнее.

Нам нужно правильно распорядиться оставшимися этапами, чтобы обе машины закончили сезон с максимально свежими и эффективными компонентами силовой установки. Постоянно приходится искать баланс между риском использовать детали с большим пробегом и потерей очков из-за штрафа на старте, после которого предстоит отыгрывать позиции по ходу гонки».

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон отметил, что после каждой гонки команда будет оценивать ситуацию перед принятием решения о сроках замены компонентов: «Каждая гонка добавляет команде Mercedes и клиентам новый опыт и увеличивает пробег компонентов. Мы постоянно проверяем их состояние и оцениваем, помогли ли принятые ранее меры устранить причины проблем.

Через несколько гонок мы, возможно, будем увереннее в том, что силовая установка способна выдержать шестой или седьмой этап, чем сейчас. Поэтому после каждого уик-энда мы пересматриваем наши планы».