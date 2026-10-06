Джорджу Расселлу грозит штраф в Сингапуре

Джордж Расселл сошёл с дистанции Гран При Бахрейна в Малайзии за шесть кругов до финиша из-за отказа силовой установки. Однако проблемы гонщика Mercedes на этом не завершились.

Как сообщает Sky Sports News, Расселл потеряет позиции на старте Гран При Сингапура из-за замены силовой установки. В Mercedes изначально планировали установить модернизированный двигатель в рамках ADUO2 на этапе в Остине, но сход в Сепанге вынудил команду ускорить этот процесс.

Сейчас в Mercedes в сжатые сроки готовят для Джорджа Расселла обновлённую силовую установку к предстоящему гоночному уик-энду на городской трассе Марина-Бей.

Сингапурская трасса не слишком подходит для замены силовой установки: после старта из конца пелотона здесь сложно обгонять соперников и отыгрывать позиции. В результате штраф в предстоящей гонке ещё больше уменьшит шансы Джорджа Расселла на борьбу за титул.