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Джорджу Расселлу грозит штраф в Сингапуре

Джордж Расселл потеряет позиции на старте Гран При Сингапура: Mercedes ускоренно готовит замену силовой установки после схода на этапе в Малайзии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.10.2026, 13:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл сошёл с дистанции Гран При Бахрейна в Малайзии за шесть кругов до финиша из-за отказа силовой установки. Однако проблемы гонщика Mercedes на этом не завершились.

Как сообщает Sky Sports News, Расселл потеряет позиции на старте Гран При Сингапура из-за замены силовой установки. В Mercedes изначально планировали установить модернизированный двигатель в рамках ADUO2 на этапе в Остине, но сход в Сепанге вынудил команду ускорить этот процесс.

Сейчас в Mercedes в сжатые сроки готовят для Джорджа Расселла обновлённую силовую установку к предстоящему гоночному уик-энду на городской трассе Марина-Бей.

Сингапурская трасса не слишком подходит для замены силовой установки: после старта из конца пелотона здесь сложно обгонять соперников и отыгрывать позиции. В результате штраф в предстоящей гонке ещё больше уменьшит шансы Джорджа Расселла на борьбу за титул.

Источник

Джордж Расселл (328)Mercedes (900)

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