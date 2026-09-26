Джордж Расселл: «Я снова стал самим собой!»

Джордж Расселл не выигрывал шесть гонок подряд, однако в седьмой добился убедительного результата. В Баку он стартовал с поула, одержал победу и показал лучший круг.

Джордж Расселл (1-й): «Как славно вернуться на вершину подиума! Просто хочу сказать огромное спасибо моей команде, ведь она продолжала верить в меня в трудный период, помогала всё преодолеть, понимаете? И я по-настоящему горжусь тем, как отработал в этот уик-энд.

Надо признать, что первая половина гонки казалась не особой сложной, но затем, после того, как автомобиль безопасности покинул трассу, надо было создать отрыв на рестарте. Тем более когда я увидел, что позади меня Макс Ферстаппен, то подумал, что это будет непросто.

Он очень здорово проводил концовку гонки, а затем, когда появились жёлтые флаги, я сбросил газ. А когда я снова ускорился, не сработала турбина, поэтому мне не хватало мощности, и Макс чуть не обогнал меня перед финишем. В общем, тогда пришлось бы сильно растроиться. Но в конечном итоге мы провели невероятный уик-энд!

Думаю, я просто накопил достаточно большой опыт, пилотируя эти новые машины, для чего мне пришлось скорректировать стиль пилотирования. Мне кажется, что с каждой гонкой после летнего перерыва я становился всё сильнее, и можно сказать, что теперь я вновь стал самим собой. И это замечательно!

Теперь я намерен бороться за победу в каждой гонке – план именно такой. При том что мой напарник проводит невероятно успешный сезон и обычно пилотирует практически безупречно. Но сейчас наступает решающая стадия сезона, и я просто собираюсь сосредоточиться на решении собственных задач.

Если я продолжу показывать такие результаты, как в этот уик-энд, то что бы ни произошло на оставшихся этапах, я всё равно буду доволен, ведь позади по-настоящему трудный период. Но сейчас я чувствую, что всё это уже позади».