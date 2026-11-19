Ранее сообщалось, что на этапе в Лас-Вегасе Джордж Расселл будет выступать с прежней версией силовой установки. Его напарник по Mercedes Кими Антонелли получит новый двигатель и турбину. Перед началом уик-энда британский гонщик рассказал, что команда разрешила ему самому принять решение, и он отказался от замены, чтобы избежать штрафа.

Джордж Расселл: «Думаю, прибавка в скорости от этого обновления будет небольшой. Это просто ещё один шаг в направлении, в котором команда хочет двигаться.

Нам повезло, что силовые установки Mercedes используют восемь гонщиков. Думаю, пятеро или шестеро из них получат новую турбину. Остальные, двое или трое, включая меня, решили отказаться от неё, поскольку это означало бы старт с последних позиций. К тому же, раньше я хорошо выступал в Лас-Вегасе, и трасса мне нравится.

Я принимал непосредственное участие в этом решении. Мне сказали: «Хочешь установить новую турбину – пожалуйста, не хочешь – не нужно». Я решил остаться с прежней версией, поскольку хочу побороться за победу и считаю, что мы способны на это и без обновления».

Говоря о возможном втором месте в чемпионате по итогам сезона, Джордж отметил:

«Для меня сейчас важнее просто провести несколько сильных уик-эндов. Дело не только в результате. Важно хорошо выступать с первой тренировки и на протяжении всего уик-энда.

В этом сезоне у меня всё складывалось неровно. Даже на тех этапах, когда я выступал хорошо, за исключением Баку, не всегда удавалось поддерживать высокий уровень на протяжении всего уик-энда.

Для меня это главное. Конечно, я хотел бы закончить сезон как можно выше, но сейчас важнее именно это».