Джордж Расселл: «Я рад, что стартую из первого ряда»

Джордж Расселл занял второе место в квалификации Гран При Мехико, уступив обладателю поула Льюису Хэмилтону всего девять тысячных. Кими Антонелли показал пятый результат, однако из-за штрафа Максу Ферстаппену начнёт гонку четвёртым.

Джордж Расселл (2-й): «Я доволен результатом. Знаете, в нескольких последних гонках у меня были проблемы с тем, чтобы выжать из машины максимум. Этот уик-энд вплоть до круга в финале квалификации тоже складывался тяжело, но мне удалось отыграть полсекунды и почти отобрать поул у Льюиса. Я разочарован, что мне немного не хватило до поула, но рад, что стартую из первого ряда.

На этой трассе очень низкое сцепление с трассой, но ближе к концу сессии стало прохладнее и, думаю, это сыграло нам на руку. Я очень сильно атаковал на круге выезда из боксов, и это придало мне уверенность благодаря тому, что я смог оценить уровень сцепления шин с трассой. Думаю, это и помогло мне показать такой результат».

Новость дополняется