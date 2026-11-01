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Джордж Расселл: «Я рад, что стартую из первого ряда»

Джордж Расселл занял второе место в квалификации Гран-при Мехико, уступив Льюису Хэмилтону всего девять тысячных и обеспечив старт из первого ряда.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2026, 01:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл занял второе место в квалификации Гран При Мехико, уступив обладателю поула Льюису Хэмилтону всего девять тысячных. Кими Антонелли показал пятый результат, однако из-за штрафа Максу Ферстаппену начнёт гонку четвёртым.

Джордж Расселл (2-й): «Я доволен результатом. Знаете, в нескольких последних гонках у меня были проблемы с тем, чтобы выжать из машины максимум. Этот уик-энд вплоть до круга в финале квалификации тоже складывался тяжело, но мне удалось отыграть полсекунды и почти отобрать поул у Льюиса. Я разочарован, что мне немного не хватило до поула, но рад, что стартую из первого ряда.

На этой трассе очень низкое сцепление с трассой, но ближе к концу сессии стало прохладнее и, думаю, это сыграло нам на руку. Я очень сильно атаковал на круге выезда из боксов, и это придало мне уверенность благодаря тому, что я смог оценить уровень сцепления шин с трассой. Думаю, это и помогло мне показать такой результат».

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Джордж Расселл (339)Андреа Кими Антонелли (340)Mercedes (945)

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