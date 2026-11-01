Джордж Расселл: «Я никогда не сомневался в себе»

В квалификации Гран-при в Мехико Джордж Расселл занял второе место, уступив только Льюису Хэмилтону, завоевавшему поул. После завершения сессии гонщик Mercedes объяснил, какие изменения в подходе помогли ему выступить лучше.

Джордж Расселл: «Честно говоря, добиться этого результата было непросто. Но это касается всего сезона. Мне кажется, что в этом году я никогда прежде не проезжал круги на среднем уровне. Либо круг ужасный, либо очень хороший, и это неприятно.

По ходу уик-энда я и представить не мог, что окажусь в тройке лидеров и смогу бороться за поул. Но последний круг сложился замечательно. Мне бы очень хотелось точно знать, почему, но у меня нет ответов. И да, меня это устраивает.

Я отказался от дополнительного прогревочного круга. Пожалуй, самое важное изменение. Я видел, что Льюис, Шарль и Макс тоже не проезжали дополнительный круг. Внутренний голос говорил мне, что можно атаковать уже на первом круге, без дополнительной подготовки, но команда хотела провести такую подготовку, поэтому нам приходилось брать с собой топливо на дополнительный круг.

Кажется, разница невелика, но она больше, чем моё отставание от поула. Сейчас кажется, что всё просто, но если бы у меня была ещё одна попытка без лишнего топлива, я мог бы завоевать поул.

Но, знаете, после тех проблем, что были у меня в этом сезоне, я доволен и вторым местом. Я никогда не сомневался в себе, в своих силах, но совершенно непонятно, почему в этом сезоне мы не можем добиваться таких же стабильных результатов, как в прошлом».