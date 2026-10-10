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Джордж Расселл признался: «Я допустил глупую ошибку»

Джордж Расселл признал ошибку после вылета со спринта в Сингапуре: пилот Mercedes потерял контроль на мокром поребрике, Кими Антонелли финишировал четвёртым.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.10.2026, 14:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл возглавил спринт в Сингапуре после старта, однако уже в конце первого круга на выходе из последнего поворота потерял контроль над машиной на мокром поребрике и разбился. Пилот Mercedes признал, что именно его ошибка стала причиной вылета.

Джордж Расселл: «Я просчитался. На выходе из поворота отдача от батареи оказалась сильнее, чем я ожидал, и меня вынесло несколько шире, чем я рассчитывал. После этого я зацепил белую линию. В общем, глупая ошибка.

Я хорошо стартовал, но так получилось. Очень жаль».

Кими Антонелли завершил гонку четвёртым и увеличил отрыв от напарника в личном зачёте до 89 очков.

«Баланс машины не особо отличался по сравнению со вчерашней квалификацией, но вчера вечером мы нашли кое-что интересное в работе аэродинамики, которая отличается от прошлой версии, – рассказал Кими Антонелли после спринта. – В такой ситуации непросто вывести машину в рабочий диапазон, и нам на это потребуется ещё время, но мы с командой делаем всё возможное. Надеюсь, мы так скорректируем настройки, что улучшим квалификационный темп».

Источник

Джордж Расселл (331)Андреа Кими Антонелли (315)Mercedes (906)

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