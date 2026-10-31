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Джордж Расселл считает, что сейчас Ferrari выглядит сильнее всех остальных команд

Джордж Расселл назвал Ferrari фаворитами Гран-при Мехико после второй тренировки, но отметил, что расстановка сил может измениться к квалификации.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.10.2026, 02:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл завершил вторую тренировку Гран При Мехико с третьим результатом, отстав от лидировавшего Шарля Леклера на одну десятую. После первого дня гоночного уик-энда пилот назвал Ferrari фаворитом этапа, однако отметил, что к квалификации расклад сил способен измениться.

Кими Антонелли показал четвёртое время. Фредерик Вести в третий раз в сезоне вышел на первую тренировку вместо Расселла и завершил её с третьим результатом.

Джордж Расселл (3-й): «В Мехико всегда приходится учитывать большую высоту над уровнем моря. В этом году появилась ещё одна особенность, связанная с тем, что на большинстве трасс команды используют настройки с высокой прижимной силой, поскольку на прямых можно открывать переднее и заднее антикрыло.

Обычно в Мехико мы настраиваем машины на максимальную прижимную силу, но в этом году мы и так практически на всех трассах используем максимум прижима. В результате сцепление с асфальтом на этой трассе ещё ниже, чем мы привыкли. Кроме того, появилась проблема с турбоямой.

При этом борьба между четырьмя ведущими командами очень плотная, и пока Ferrari выглядит сильнее остальных. Не думаю, что Шарль Леклер смог проехать полноценный быстрый круг, а у Льюиса Хэмилтона возникли проблемы.

Мы ожидали, что на трассе такого типа Ferrari будет особенно сильна, ведь у них очень хорошее шасси, но к финалу квалификации ситуация может измениться. Сейчас сложно предсказать, кто окажется впереди, но главное показать быстрый круг именно тогда, когда это необходимо».

Источник

Джордж Расселл (338)Mercedes (944)

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