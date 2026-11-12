Джордж Расселл основал собственную академию картинга

Пилот команды Mercedes Джордж Расселл представил в Сильверстоуне собственную Академию картинга. Ее задача — поддержать развитие нового поколения талантов в автоспорте.

Академия получила название GR63. Программа рассчитана на юных картингистов в возрасте восьми - девяти лет. Участники начнут выступления с открытых квалификационных заездов.

25 лучших картингистов получат ​​возможность принять участие в чемпионате GR63, который пройдет с марта по ноябрь 2027 года. Все расходы на этот период будут полностью профинансированы.

В декабре 2027 года пять сильнейших участников встретятся в финальной гонке на трассе Сильверстоун. Пилотов оценят по таланту, времени на круге, уровню физической подготовки, гоночному мастерству и навыкам работы со СМИ.

Победителю оплатят полный сезон в картинге в 2028 году. Расселл будет участвовать в программе в роли наставника и куратора.

Джордж Расселл: «Мой путь в автоспорт начался в картинге, где я научился всему, на что опираюсь в своей карьере.

Я знаю, как сложно талантливым молодым гонщикам получить свой первый шанс, особенно когда денег на это нет. С помощью Академии картинга GR63 я хочу внести свой вклад и помочь талантливым гонщикам, предоставив им поддержку и платформу для раскрытия потенциала».