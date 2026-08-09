Джордж Расселл сообщил о своей помолвке

В Венгрии стало ясно, почему Джордж Расселл предпочёл не отвечать на вопросы о своих планах на летний отпуск. Гонщик Mercedes, как оказалось, берёг приватность в преддверии важного события — одного из ключевых дней своей жизни.

Сегодня Джордж Расселл официально объявил о помолвке со своей подругой Кармен Монтеро Мундт. Кармен — уроженка Испании, которая уже давно живёт в Великобритании. Без лишних слов, Расселл опубликовал в социальных сетях серию фотографий, сделанных во время романтического ужина, на которых всё было ясно без подписей.

Судя по опубликованным материалам, предложение руки и сердца состоялось на Лазурном берегу. На днях Джордж делился видео, снятым на Французской Ривьере, неподалёку от города Вильфранш-сюр-Мер, и, по всей видимости, именно там прошёл памятный вечер.

Отношения между Расселлом и Монтеро Мундт начались в 2020 году. Как и многие спутницы гонщиков Формулы 1, Кармен регулярно поддерживает Джорджа на этапах Гран При. Она окончила университет в Великобритании, имеет диплом экономиста, работает в финансовой сфере и параллельно развивает собственный косметический бренд.

Стоит отметить, что 28-летний пилот известен своим вдумчивым отношением ко всему, что делает, и, вероятно, долго готовился к этому важному шагу. Хотя помолвка состоялась накануне, объявил о ней Расселл только сегодня.

В июньском интервью изданию The Times Джордж делился своими планами: «Несомненно, своё будущее я связываю с Кармен. В общем, надеюсь, когда придёт время, мы оформим наши отношения. На следующей неделе это не произойдёт, но дольше пяти лет ждать не придётся».

Поздравления одной из первых выразил напарник Расселла Кими Антонелли, написав: «Дружище, поздравления вам обоим!».

Не осталась в стороне и команда Mercedes, а также коллеги Джорджа и представители международных СМИ, работающие в паддоке. Многие отметились реакцией на публикацию, оставив комментарии и эмодзи. За несколько часов новость собрала более полутора миллионов лайков и свыше 30 тысяч комментариев, что свидетельствует о широкой поддержке и интересе со стороны поклонников.