Джордж Расселл назвал Норриса и McLaren фаворитами этапа

Джордж Расселл считает McLaren и Ландо Норриса основными фаворитами этапа в Монце. По мнению гонщика Mercedes, за победу в Италии также будут бороться Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing.

Джордж Расселл: «Думаю, на прошлый уик-энд в Зандфорте можно посмотреть по-разному. Возможно, в пятницу в McLaren не показали всего, на что способна машина, а в субботу уже реализовали её потенциал. Или, наоборот, мы сами в спринте выступили лучше, чем позволяла наша машина.

Если посмотреть на то, насколько сейчас сильны Ландо Норрис и McLaren, то, думаю, вполне справедливо назвать их главными фаворитами. Сейчас именно McLaren – команда, которую нужно побеждать.

Мы понимаем, что пока отстаём от большинства соперников по части обновлений, но надеемся через пару гонок оказаться впереди.

В целом, после Зандфорта у нас остались очень хорошие впечатления от уик-энда. Второе и третье места в гонке и победа в спринте, вероятно, даже больше, чем позволяла реальная скорость нашей машины.

В этот уик-энд, скорее всего, у нас будет больше шансов, чем в последних двух гонках, где результат в большей степени зависел от шасси, а не от силовой установки.

Но нельзя забывать, что у Red Bull тоже очень мощная силовая установка. Мы знаем, что Монца должна подойти им больше, чем другим командам. У Ferrari появились обновления, поэтому, думаю, в этот уик-энд нас может ждать борьба четырёх команд.

Сейчас всё настолько плотно, что даже одна десятая секунды в квалификации может решить судьбу нескольких позиций, а это уже способно повлиять на результат борьбы за подиум».