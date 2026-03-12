Главная Новости Mercedes Джордж Расселл раскритиковал регламент и сделал намёк на Ferrari
Джордж Расселл раскритиковал регламент и сделал намёк на Ferrari

Джордж Расселл поделился мнением о победе Mercedes в Австралии, отметил важность стратегии Ferrari и прокомментировал новые правила FIA 2026 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.03.2026, 12:51·4 мин
Фото: F1news.ru

Джордж Расселл начал сезон с яркой победы в Австралии, однако, по его мнению, успех Mercedes был бы под вопросом, если бы в Ferrari выбрали иную стратегию. На следующем этапе в Шанхае пилот поделился своим взглядом на события прошедшего гоночного уик-энда.

«Начало сезона сложилось для нас отлично, — подчеркнул Расселл. — Особенно радует, что машина ведёт себя ожидаемо, никаких неприятных сюрпризов не возникло. Конечно, хочется быть самым быстрым весь чемпионат, и уже сейчас важно заложить нужную базу для успеха в будущем. Это для меня даже важнее, чем поул и победа в Австралии».

Хотя Расселл стартовал с первого места, в первых поворотах гонки в Мельбурне лидировал Шарль Леклер, который начинал лишь с четвёртой позиции. По мнению британца, изменения в спортивном регламенте FIA на 2026 год привели к неожиданным последствиям для команд.

«Ограничение на количество энергии, которую можно запасать на формировочном круге — очень странное правило. Оно применяется на каждом круге: пилоты из первой половины стартовой решётки уже используют часть ёмкости батареи на прогревочном круге, и при попытке зарядить аккумулятор, приближаются к установленному лимиту», — отметил Расселл.

Он пояснил, что гонщики, стартующие сзади, после пересечения линии старта-финиша фактически начинают следующий круг, а у тех, кто впереди, остаётся меньше ресурсов. «Когда я стартовал с поула, после разгона и подзарядки батареи на первом же круге я израсходовал 50% лимита, и уже после полутора кругов не мог продолжать зарядку», — рассказал пилот.

FIA уже рассматривает возможность корректировки этого правила, однако не все команды поддерживают такие изменения. По словам Расселла, не все заинтересованы в равных условиях старта: «Есть те, кто выступает против, поскольку успешно стартует в нынешних условиях. Думаю, это добавляет ненужных сложностей, хотя меня лично это не слишком беспокоит. Думаю, вы догадываетесь, о какой команде идёт речь».

Расселл подчеркнул, что FIA стремится облегчить жизнь гонщикам, снимая ограничения на запасаемую энергию, однако, как часто бывает в Формуле 1, некоторые действуют из собственных интересов.

Пилот Mercedes прозрачно намекнул на Ferrari. К тому же, по словам Расселла, после гонки в Австралии он летел в Шанхай вместе с Льюисом Хэмилтоном и поделился впечатлениями о настроении бывшего напарника.

«Льюис был доволен. Честно говоря, он заслуживал подиума в Австралии, и я действительно за него переживал. Если бы в Ferrari провели пит-стоп во время режима виртуального автомобиля безопасности, нам бы пришлось гораздо сложнее», — отметил Расселл.

Он добавил, что если бы Льюис или его напарник заехали в боксы в нужный момент, ход гонки мог бы сложиться иначе и борьба за победу стала бы острее.

Говоря о перспективах сезона, Джордж отказался делать прогнозы, вспомнив ситуацию двухлетней давности: «В конце 2024 года в Лас-Вегасе мы заняли два первых места и уже думали, что станем чемпионами в следующем сезоне, но этого не произошло».

Пилот выразил уверенность в конкурентоспособности Mercedes: «Сейчас у нас действительно быстрая машина и отличный двигатель, но нельзя останавливаться на достигнутом — все команды работают над обновлениями. Например, слышал, что у McLaren слишком тяжёлая машина, значит, они её облегчат».

По итогам квалификации в Мельбурне третье время показал гонщик Red Bull, однако Макс Ферстаппен не боролся за поул. В самой гонке борьба между Расселлом и Шарлем Леклером была особенно напряжённой. Пилот отметил, что если бы Леклер провёл пит-стоп во время режима VSC, Mercedes вряд ли удалось бы занять два первых места. По мнению Расселла, победа могла бы достаться ему только после жёсткой дуэли.

