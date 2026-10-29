Джордж Расселл сравнил Формулу-1 с гольфом

В четверг в Мехико Джордж Расселл рассказал о причинах нестабильных выступлений в текущем сезоне.

Джордж Расселл: «Не все гонки в этом году я провёл хорошо. Сейчас я пытаюсь понять, что делало хорошие гонки хорошими, а плохие – плохими.

Я много лет работаю со спортивным психологом. Мы не боксёры, которые на ринге один на один с соперником. Мы боремся с самими собой, в этом плане Формула 1 чем-то похожа на гольф. В квалификации всё зависит только от тебя… Я смотрю в зеркало и спрашиваю себя, что нужно сделать, чтобы не допускать неудачных выступлений.

В Монако уик-энд получился непростым, а в Барселоне я был быстрее всех в каждой сессии, завоевал поул, затем поул в Австрии, а потом вновь неудачи. После Баку я был восьмым в Малайзии, я даже не помню... Всё это странно, мы ищем причину и пытаемся найти выход. Дело точно не в том, что мы не стараемся.

На личном уровне Кими – отличный парень. У нас хорошие отношения… Правда в том, что в этом сезоне он выступал на более высоком уровне, чем я.

Джордж Расселл отметил, что для него особенно важно добиться стабильности в результатах.

Думаю, для меня очень важно добиться стабильности. Пару гонок назад я стартовал с поула, а в прошлый уик-энд финишировал восьмым. У меня ещё не было сезона, когда результаты были бы столь нестабильными.

Я провел в гонках больше лет, чем без них. У меня было больше успешных лет, чем неудачных. Но я не думаю, что у какого-либо спортсмена, каким бы великим он ни был, каждый год карьеры проходил на самом высоком уровне.

Расселл также подчеркнул, что не считает текущие трудности концом своей карьеры.

Мне 28 лет, я вижу, как Льюис отлично выступает в 41 год, Фернандо… Льюис завоевал большинство своих титулов, когда ему было за тридцать. Для меня это не конец пути, у меня впереди ещё 12–15 лет в спорте».