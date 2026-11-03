Джордж Расселл признал: «Этот год оказался не моим»

После финиша Гран При Мехико Джордж Расселл не стал общаться с прессой. Руководитель Mercedes Тото Вольфф объяснил, что в тот момент гонщик не был готов отвечать на вопросы о победе Кими Антонелли в чемпионате и своих эмоциях. Через сутки Джордж опубликовал сообщение в социальных сетях, признав, что сезон сложился для него неудачно.

«Сейчас, вероятно, самое время сказать то, что у меня на душе, – написал Джордж Расселл. – Сезон начался именно так, как я и надеялся, но очень быстро всё пошло не по плану – неудачи и слабые выступления сменялись друг за другом. Впервые за карьеру у меня выдался полноценный сезон, в котором плохих дней оказалось больше, чем хороших. Но я знаю одно – я сделал всё, что мог, однако 2026 год оказался не моим.

Хочу от всей души поздравить Кими с невероятным сезоном. Ты действительно заслужил этот титул.

Спасибо команде за лучшую машину и силовую установку в этом сезоне. Вдохновляет видеть, как за четыре непростых года все объединили усилия и вернули Mercedes на вершину.

Теперь я могу только пообещать, что до конца этого сезона и в следующем буду делать всё возможное, чтобы вернуть ту форму, которую показывал на протяжении большей части своей карьеры. И буду надеяться, что удача, наконец, снова окажется на моей стороне».