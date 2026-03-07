Джордж Расселл: «Это был замечательный день!»

Джордж Расселл завоевал поул на Гран При Австралии, став быстрейшим по итогам квалификации. Для пилота Mercedes этот поул стал восьмым в его карьере. Его напарник по команде Кими Антонелли показал второй результат, уступив около трёх десятых секунды. Такой результат подтверждает прогнозы экспертов о доминировании Mercedes в начале текущего сезона.

Джордж Расселл поделился впечатлениями после успешной квалификации: «Отличный день! Мы знали, что у W17 большой потенциал, но до первой субботы сезона ни в чём нельзя быть уверенным, но сегодня днём машина была по-настоящему быстрой.

По словам Расселла, снижение температуры асфальта сыграло на руку Mercedes. Также гонщик отметил вклад команды после аварии Кими Антонелли в третьей тренировке: «Я очень рад, что Кими тоже пробился в первый ряд, ведь команде пришлось потрудиться, чтобы подготовить его машину. Все в гараже поработали невероятно здорово».

Расселл отметил, что пилотировать новый болид не так просто, однако он с оптимизмом смотрит на предстоящую гонку. «Я в предвкушении завтрашней гонки, вполне вероятно, что на трассе развернётся очень интересная борьба. Надеюсь, мы сможем хорошо выступить в Гран При Австралии», – добавил он.

Гонщик также подчеркнул, что новые болиды усложнили выполнение привычных процедур, таких как старты и пит-стопы. Перед финальной частью квалификации Расселл обратился к команде: «Давайте просто хорошо проведём эту сессию, ведь никто не знает, что произойдёт завтра».

Таким образом, Mercedes занимает первый ряд стартовой решётки перед завтрашней гонкой, а Расселл отметил: «Это был замечательный день, и мы стартуем с самой лучшей позиции».