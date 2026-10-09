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Джордж Расселл показал лучший результат на тренировке

Джордж Расселл показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Сингапура-2026: Mercedes опередил Леклера и Норриса на городской трассе Формулы-1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.10.2026, 12:42·3 мин
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Фото: F1news.ru

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В 2026-м этап в Сингапуре впервые провели с субботним спринтом. На сложной городской трассе состоялась только одна тренировка, поэтому за отведённый час гонщикам предстояло выполнить большой объём работы.

Смог от лесных пожаров скрывал верхние этажи небоскрёбов. В первый день уик-энда состояние трассы было далёким от идеального: машины скользили по пыльному асфальту. При этом трибуны уже во время тренировки заполнили болельщики.

Гонщики начали сессию на жёстких шинах Hard, оценивая базовые настройки и вспоминая конфигурацию трассы. На поиск максимальной скорости время не тратили, оставив эту задачу до дневной квалификации к спринту.

Многие допускали ошибки при торможении, срезали повороты и теряли результаты своих кругов, которые автоматика сразу аннулировала. Норрис едва не столкнулся со стеной, Стролл задел барьер, а Антонелли несколько раз заезжал в карман безопасности. Серьёзных аварий удалось избежать.

Машина Хюлкенберга потеряла скорость, после чего Нико свернул к выезду с пит-лейн. Маршалы откатили Audi и передали автомобиль механикам.

Под занавес сессии гонщики провели серию кругов на более мягких шинах. Однако отрезок оказался коротким, поэтому сделать выводы об износе резины не удалось.

Лучший результат показал Джордж Расселл — он проехал круг за 1:32.274. Первая пятёрка расположилась в пределах пяти десятых.

Первая часть свободных заездов

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Д.РасселлMercedes1:32.274-28
2. Ш.ЛеклерFerrari1:32.472+0.19826
3. Л.НоррисMcLaren1:32.547+0.27323
4. Л.ХэмилтонFerrari1:32.773+0.49925
5. О.ПиастриMcLaren1:32.838+0.56427
6. М.ФерстаппенRed Bull1:33.006+0.73221
7. К.АнтонеллиMercedes1:33.525+1.25127
8. А.ХаджарRed Bull1:33.723+1.44926
9. П.ГаслиAlpine1:34.038+1.76425
10. Л.ЛоусонRacing Bulls1:34.155+1.88124
11. О.БерманHaas1:34.331+2.05728
12. А.ЛиндбладRacing Bulls1:34.476+2.20226
13. Э.ОконHaas1:34.481+2.20725
14. Ф.АлонсоAston Martin1:34.495+2.22126
15. К.СайнсWilliams1:34.651+2.37730
16. Г.БортолетоAudi1:34.736+2.46225
17. А.ЭлбонWilliams1:34.805+2.53129
18. Н.ХюлкенбергAudi1:34.884+2.61016
19. Ф.КолапинтоAlpine1:34.983+2.70927
20. Л.СтроллAston Martin1:35.268+2.99426
21. С.ПересCadillac1:35.299+3.02520
22. В.БоттасCadillac1:35.620+3.34625

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