Джордж Расселл показал лучший результат на тренировке

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В 2026-м этап в Сингапуре впервые провели с субботним спринтом. На сложной городской трассе состоялась только одна тренировка, поэтому за отведённый час гонщикам предстояло выполнить большой объём работы.

Смог от лесных пожаров скрывал верхние этажи небоскрёбов. В первый день уик-энда состояние трассы было далёким от идеального: машины скользили по пыльному асфальту. При этом трибуны уже во время тренировки заполнили болельщики.

Гонщики начали сессию на жёстких шинах Hard, оценивая базовые настройки и вспоминая конфигурацию трассы. На поиск максимальной скорости время не тратили, оставив эту задачу до дневной квалификации к спринту.

Многие допускали ошибки при торможении, срезали повороты и теряли результаты своих кругов, которые автоматика сразу аннулировала. Норрис едва не столкнулся со стеной, Стролл задел барьер, а Антонелли несколько раз заезжал в карман безопасности. Серьёзных аварий удалось избежать.

Машина Хюлкенберга потеряла скорость, после чего Нико свернул к выезду с пит-лейн. Маршалы откатили Audi и передали автомобиль механикам.

Под занавес сессии гонщики провели серию кругов на более мягких шинах. Однако отрезок оказался коротким, поэтому сделать выводы об износе резины не удалось.

Лучший результат показал Джордж Расселл — он проехал круг за 1:32.274. Первая пятёрка расположилась в пределах пяти десятых.

Первая часть свободных заездов