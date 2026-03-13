Джонатан Уитли: «Я испытываю гордость»

Руководитель команды Audi Джонатан Уитли подвёл итоги начала сезона Формулы 1 и поделился впечатлениями от дебютного Гран При в Мельбурне. По его словам, минувшее воскресенье принесло коллективу как радость, так и разочарование.

Уитли отметил, что испытывал гордость за команду и результаты, которых удалось достичь за 11 месяцев работы. При этом он выразил сожаление по поводу неудачи Нико, который не смог стартовать в гонке. Руководитель подчеркнул, что гонщик посвятил много времени подготовке, был в отличной форме и тесно работал с инженерами. Для всей команды стало тяжелым испытанием видеть, что для Нико гонка закончилась, не начавшись.

В то же время, дебютные очки Audi в первом же Гран При стали важным достижением для коллектива. Уитли обратил внимание, что успех связан не только с техническими параметрами болида R26, над которым работали Маттиа Бинотто, Штефан Дрейер и Джеймс Ки. По его словам, для Audi всё — от машины до присутствия на трассе, экипировки и программ взаимодействия с болельщиками — было в новинку, и команда смогла за короткий срок реализовать амбициозные планы.

Особое значение руководитель Audi придаёт заключённым контрактам с ключевыми партнёрами, некоторые из которых были подписаны буквально за несколько недель до первой гонки. По словам Уитли, коллектив гордится проделанной работой, но полностью сосредоточен на предстоящих задачах.

Говоря о скорости машины в Мельбурне, Джонатан Уитли подчеркнул, что для Audi было важно провести уик-энд без ошибок, не отвлекаясь на действия других команд. В ходе этапа команде стало ясно, в каких направлениях необходимо улучшение. Как отметил Уитли, на данный момент инженеры продолжают работу с новым шасси и силовой установкой, уделяя особое внимание последней для повышения эффективности.

Руководитель также прокомментировал прогресс Габриэля Бортолето. По его словам, оба пилота за зимний период подошли к сезону в отличной физической форме и глубоко вовлеклись в работу с инженерами. Уитли рассказал, что Габриэль тренировался в Швейцарии и Нойбурге, работая на симуляторах шасси и силовой установки. Он отметил уверенный рост молодого гонщика и подчеркнул, что Бортолето стал одним из тех, кто сплотил команду вокруг себя.

В настоящее время силовые установки Audi используются только на собственных болидах. На вопрос о перспективах появления клиентских команд, Уитли ответил, что на данном этапе проект ещё слишком молод для подобных шагов. Он напомнил, что клиенты Mercedes во время тестов проехали дистанцию в четыре раза больше, чем Audi, хотя у немцев проблем с надёжностью почти не возникало — это позволило их конкурентам быстрее набирать опыт.

По словам Джонатана Уитли, задача Audi — стать претендентом на победы и постепенно перейти из статуса новичка в число конкурентоспособных команд. Руководитель подчеркнул, что создание современной силовой установки для Формулы 1 — крайне сложная и захватывающая задача, а освоение новых технологий происходит очень быстрыми темпами. Он добавил, что с интересом ожидает развития ситуации в ближайшие месяцы и годы.